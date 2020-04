Pukinsks par kratīšanu LFF: tas palīdzēs organizācijai atbrīvoties no vēsturiskā mantojuma

Esošajai situācijai, kurā Latvijas Futbola federācija (LFF) sadarbojas ar Valsts ieņēmumu dienestu (VID), sniedzot visu pieprasīto informāciju dienesta veikto procesuālo darbību ietvaros, ir jāpalīdz federācijai atbrīvoties no tās vēsturiskā mantojuma, uzsver LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks.

Jau vēstīts, ka ceturtdien VID uzsāka procesuālas darbības LFF telpās. Kriminālprocess sākts par grāmatvedības un statistikas informācijas noteikumu pārkāpumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

"VID šajā procesā no mums pieprasa un mēs tam sniedzam lielu apjomu ar finanšu dokumentāciju, kas skar LFF darbības nodokļu nomaksas kontekstā teju desmit gadu periodā," skaidro LFF ģenerālsekretārs. "Ticam, ka šis process VID ļaus izdarīt atbilstošus secinājumus un ka šie secinājumi palīdzēs mums kā organizācijai atbrīvoties no, ja to tā var saukt, vēsturiskā mantojuma. Ja pār kādām vēsturiskajām federācijas vai tās amatpersonu darbībām ir kāda aizdomu ēna, un tam ir attiecīgs pierādījumu klāsts, tam noteikti ir jānes attiecīgas un likumā paredzētas sekas. Latvijas futbols un tā sakārtošanās process to ir pelnījis."

"LFF kā organizācija iestājas par caurspīdīgu un saprotamu rīcību un procesu pārvaldību. Mēs esam ieinteresēti auglīgā un uz attīstību vērstā futbola vidē, kas ilgākā laika posmā ir piedzīvojusi dažādus pārbaudījumus. Tieši tāpēc ikdienas darbā un komunikācijā ar visa veida vietējām un starptautiskajām organizācijām, kuras pārrauga mūsu darbību, esam bijuši aktīvi un atsaucīgi problēmu risināšanā. Īpaši aktuāli tas bijis pēdējos mēnešos, kad ļoti aktīvi esam kārtojuši dažādus ar plašāku vēsturi saistītus un līdz šim dažādu iemeslu dēļ līdz galam nesakārtotus jautājumus. Arī komunikācijā ar VID esam bijuši darbīgi, nesenā laika posmā atrisinot dažādas senāku procesu nepilnības un sekas, tajā skaitā dzēšot konstatētos nodokļu parādus," stāsta Edgars Pukinsks. "Nesenā vēsturē esam atjaunojuši mūsu starptautisko partneru uzticamību un stabilizējuši LFF darbību, kas pēc virknes politisku procesu bija sašķobījusies. Gan UEFA, gan FIFA līmenī esam auditējuši savu darbību, gluži kā vienmēr, atskaitoties par katru saņemto mērķa dotāciju centu."

"Vēlos izcelt VID darbinieku profesionālo un uz iesaisti vērsto darbību. Veicam visus no mums atkarīgos soļus, lai šis process būtu maksimāli pilnvērtīgs un sniegtu labumu mums kā organizācijai," piebilst Edgars Pukinsks.