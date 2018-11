Rakelam pirmie vārti izlasē; Latvija viesos cīnās neizšķirti ar Kazahstānu

Latvijas futbola izlase ceturtdien, 15. novembrī, viesos savā priekšpēdējā cīņā UEFA Nāciju līgas pirmajā turnīrā nospēlēja neizšķirti 1:1 ar Kazahstānas valstsvienību.

Latvijas izlases labā vārtus guva Deniss Rakels, kuram šie bija pirmie vārti valstsvienības rindās.

Tikmēr citā D divīzijas pirmās grupas spēlē Latvijas nākamā pretiniece Andora savā laukumā negaidīti izcīnīja neizšķirtu 1:1 (0:1) pret Gruziju. Mača rezultātu devītajā minūtē atklāja talantīgais gruzīnu pussargs Giorgi Čakvetadze, bet spēles 63.minūtē andoriešu aizsargs Kristians Martiness izlīdzināja rezultātu.

Latvijas un Kazahstānas spēles ievadā abas komandas centās iegūt kontroli pār bumbu, kas labāka padevās kazahiem. Pirmā bīstamā situācija šajā mačā bija 24.minūtē, kad no distances sita Kazahstānas izlases kapteinis Bauiržans Isamhans, taču uzdevumu augstumos bija Latvijas izlases vārtsargs Andris Vaņins. Pāris minūtes vēlāk laimi no distances iemēģināja arī Andrejs Cigaņiks, taču viņa spēcīgais sitiens tika bloķēts.

Mača rezultāts tika atklāts 37.minūtē, kad pēc vairākiem mājinieku uzbrukumiem precīzs no soda laukuma robežas bija Gafuržans Sujumbajevs. Kad līdz puslaika beigām bija palikušas četras minūtes, Isamhans no desmit metriem sita pāri vārtiem, tikai veiksmei glābjot latviešus no nonākšanas iedzinējos ar 0:2. Nepilnas divas minūtes vēlāk Artūrs Karašausks sita zem pārliktņa, bet pretinieku vārtsargs Nenads Eričs pārcēla bumbu pāri vārtiem.

Otrā puslaika ievadā, 48.minūtē pēc stūra sitiena Rakels izlīdzināja rezultātu. Vispirms bumba nonāca Kaspara Dubras rīcībā, viņam piespēlējot Igoram Tarasovam, kurš to tālāk pāradresēja Rakelam, jēkabpilietim precīzi sitot no tuvas distances. Septiņas minūtes vēlāk bīstami sita pretinieku futbolists Bauržans Turisbeks, bet viņa raidītā bumba lidoja pāri Vaņina sargātajam cietoksnim.

Spēles 60.minūtē traumas dēļ laukumu pameta Karašausks, tādējādi bija nepieciešams veikt piespiedu maiņu, spēlē iesaistoties Ritvaram Ruginam. Astoņas minūtes vēlāk Eričs tālu izgāja no vārtiem, Robertam Savaļniekam izdarot ļoti tālu sitienu, kas gan nebija precīzs.

Puslaika turpinājumā mājinieki veidoja vairākus uzbrukumus, taču otrreiz pārspēt Vaņinu viņiem neizdevās. Tikmēr Latvijas futbolisti centās atbildēt ar pretuzbrukumiem, bet mača nogalē lielāko daļu laika pavadīja savā laukuma pusē, cenšoties izturēt pretinieku spiedienu.

Turpinājumā Latvijas izlase dosies uz Andoru, kur pirmdien aizvadīs UEFA Nāciju līgas noslēdzošo maču.

Latvijas futbola izlases sastāvs mačam ar Kazahstānu:

Andris Vaņins, Kaspars Dubra, Vitālijs Jagodinskis, Vitālijs Maksimenko, Vladislavs Gabovs, Vjačeslavs Isajevs, Igors Tarasovs, Andrejs Cigaņiks (Roberts Savaļnieks, 46.min.), Deniss Rakels, Artūrs Karašausks (Ritvars Rugins, 62.min.), Valērijs Šabala (Dāvis Ikaunieks, 72.min.).