Ranjēri kļuvis par 'AS Roma' galveno treneri

Par Itālijas futbola komandas "AS Roma" galveno treneri līdz šīs sezonas beigām kļuvis vietējais speciālists Klaudi Ranjēri, piektdien paziņoja klubs.

Pašlaik 67 gadus vecais Ranjēri tikai pirms nepilnās divām nedēļām zaudēja darbu Anglijas premjerlīgas komandā "Fulham".

Viņš par "Fulham" galveno novembrī, tomēr 16 premjerlīgas spēlēs komanda guva tikai trīs uzvaras. Sezonas izskaņā tai būs jācīnās par palikšanu starp Anglijas spēcīgākajiem futbola klubiem, tādējādi itālis zaudēja savu amatu.

Vēl 2016.gadā Ranjēri kopā ar Lesteras "City" sensacionāli triumfēja Anglijas premjerlīgā.

Ranjēri iepriekš Anglijas premjerlīgā strādāja arī no 2000. līdz 2004.gadam, kad vadīja spēcīgo Londonas "Chelsea" klubu, bet savas karjeras laikā viņš vadījis tādas komandas kā "Valencia", Turīnas "Juventus", "AS Roma", Milānas "Inter", Madrides "Atletico" un "Nantes". Tāpat itālis neilgu laiku bija arī Grieķijas valstsvienības galvenais treneris.

Jau ziņots, ka pēc izstāšanās no UEFA Čempionu līgas "AS Roma" no galvenā trenera amata atlaida Eisebio di Frančesko.

Vēl tikai trešdien "AS Roma" nepārvarēja UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālu, kad bija spiesta atzīst Portugāles kluba "Porto" pārākumu. Šī komanda neveiksmīgi spēlē arī Itālijas čempionātā, kur atrodas vien piektajā vietā, tomēr pirmais trijnieks ir tikai četru punktu attālumā.

Pašlaik 49 gadu vecais di Frančesko par "AS Roma" galveno treneri kļuva 2017.gadā, bet pirmajā sezonā viņa vadībā komanda A sērijā bija trešajā vietā. Pie Itālijas čempiontitula tā nav spējusi tikt jau kopš 2001.gada.

Di Frančesko tieši ar "AS Roma" komandu guva lielāko sasniegumu spēlētāja karjerā, 2001.gadā triumfējot Itālijas čempionātā. Tāpat viņš kā spēlētājs 13 spēles aizvadīja nacionālajā izlasē, bet 2008.gadā sāka trenera karjeru. Iepriekš viņš trenēja "Sassuolo" komandu, jau pirmajā sezonā palīdzot tai iekļūt A sērijā.