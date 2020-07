'Real Madrid' nokļūst divu punktu attālumā no čempiona titula

"Real Madrid" komanda pirmdien svinēja uzvaru Spānijas futbola čempionāta 36. kārtas spēlē, nokļūstot divu punktu attālumā no čempiona titula.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Real" futbolisti pirmdien cīņā par valsts čempiona titulu atguva četrus punktu handikapu pret "Barcelona", Granadā izcīnot uzvaru ar rezultātu 2:1 (2:0) pār vietējo "Granada".

"Real" tagad ir nepieciešami tikai divi punkti tās pēdējās divas spēles, lai uzvarētu "La Liga".

Ja "Real" un "Barcelona" būs vienāds punktu skaits turnīra noslēgumā, par uzvarētāju tiks atzīta "Real", kurai ir labāki rādītāji savstarpējās spēlēs. Šosezon madridieši reizi ir uzvarējuši savus galvenos konkurentus uz čempiona titulu (2:0) un reizi spēlējuši neizšķirti (0:0).

Ferlāns Mendī guva pirmos vārtus 10. minūtē, pa kreiso malu apspēlējot aizsargu un neatvairāmi triecot bumbu vārtu tuvējā augšējā stūrī – 1:0 viesu labā. Karims Benzemā sešas minūtes vēlāk dubultoja pārsvaru, gūstot savus 19. vārtus šīs sezonas līgas mačos un nodrošināja kluba devīto uzvaru pēc kārtas.

Tomēr "Granada" atjaunoja intrigu 50. minūtē, kad teicamu Janhela Ereras piespēli no laukuma dziļuma ātrajā uzbrukumā izmantoja Darvins Maciss, pirmo reizi 506 minūšu laikā pārspējot viesu vārtsargu Tibo Kurtuā.

Spēles beigās labāki vārtu gūšanas momenti bija mājiniekiem, talkā uzbrucējiem stūra sitiena izspēles laikā devās arī vārtsargs Rui Silva, taču punktu iegūt "Granada" neizdevās.

"Real" par čempioni var kļūt ceturtdienas vakarā, ja mājās pārspēs "Villarreal". Tikmēr "Granada" zaudējums apgrūtināja iespējas spēlēt Eiropas līgā. Tagad klubs ar 50 punktiem ieņem desmito vietu un no septītās vietas, ko ieņem Sansevastjanas "Real Sociedad", atpaliek par četriem punktiem.

"Mēs nedrīkstam atslābt," pēc mača "Real" kapteinis Serhio Ramoss. "Mums ir jāsaglabā tāda pati vēlme uzvarēt un koncentrēšanās arī uz nākamo maču pret "Villarreal"."

"Mēs nokļuvām slazdā otrajā spēles pusē. Mēs uzvarējām pirmo puslaiku, un viņi uzvarēja otro, bet no tā mēs varam mācīties," ne visai apmierināts ar pavērsieniem mača gaitā bija Ramoss. "Tiek atlīdzināts par konsekvenci, un to mēs esam demonstrējuši. Mērķis bija uzvarēt līgas čempionātā, un cerēsim, ka varēsim to svinēt šopiektdien."

Iepriekš "Real Sociedad" izcīnīja tikai otro uzvaru kopš sezonas atsākšanas, lai atgrieztos Eiropas līgas vietā. Panākums ar rezultātu 2:1 (0:0) pret vēl vienu Eiropas kausu tīkotāju "Villarreal" ļāva apsteigt turnīra tabulā Bilbao "Athletic".

"Villarreal" zaudējums nozīmēja teorētisku izredžu zudumu noķert ceturtajā vietā esošo "Sevilla", kas nākamsezon spēlēs Čempionu līgā.

"Real Sociedad" izvirzījās vadībā, kad Viljans Žozi, kurš devās laukumā otrā puslaika sākumā, guva vārtus pēc Martina Odegārda izpildītā stūra 61. minūtē.

Djego Ljorente 75. minūtē ar galvu guva vēl vienus vārtus no stūra sitiena, panākot rezultātu 2:0. Mājiniekiem 85. minūtē goda vārtus guva Santi Kasorla.

Vēl vienā mačā "Getafe" viesos spēlēja neizšķirti 0:0 ar "Alaves" un palika sestajā vietā, bet "Alaves", kas ir 17. vietā, par punktu attālinājās no izkrišanas zonas. Tās kontā ir 36 punkti – četri vairāk nekā 18.vietā esošajai "Leganes".

Pirmajā vietā turnīra tabulā pēc 36 kārtām ar 83 punktiem ir Madrides "Real", par četriem punktiem mazāk ir "Barcelona", bet pa 66 punktiem guvušas Madrides "Atletico un "Sevilla" komandas. 57 punktus nopelnījusi "Villarreal", bet pa 54 punktiem – "Getafe" un "Real Sociedad", kuri cīņā par vietām Eiropas līgā par trim punktiem apsteidz Bilbao "Athletic".