RFS aizsargs Jagodinskis: laukumā kāvāmies

Latvijas čempione futbolā RFS ceturtdien UEFA Konferences līgas grupu turnīra pirmajā mačā pret slaveno Florences "Fiorentina" laukumā cīnījās par katru laukuma centimetru, taču komandas aizsargs Vitālijs Jagodinskis akcentēja, ka spēles iznākumu nevar viennozīmīgi saukt par sensāciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

RFS ceturtdien UEFA Konferences grupu turnīrā debitēja ar 1:1 grupas favorīti "Fiorentina". Pirmie vadību ieguva Florences komandas futbolisti, bet Rīgas klubs 74. minūtē rezultātu izlīdzināja pēc Andreja Iliča precīzā sitiena.

"Varbūt no vienas puses var teikt, ka šāds iznākums ir sensācija. Mēs futbola laukumā kāvāmies. Nebija tā, ka mums vienkārši paveicās. Kāvāmies un neļāvām "Fiorentina" spēlēt. Centāmies viņiem spēlēt pretī, iesitām vārtus. Ne tāpēc, ka vienkārši paveicās. Mēs presingojām, viņi kļūdījās, un mēs iesitām," uzsvēra aizsargs.

"Jā, mums arī paveicās. "Fiorentina" pirmajā puslaikā neizmantoja daudz momentu, bet veiksmi vajag nopelnīt. Un to arī izdarījām," gandarīts par paveikto bija Jagodinskis.

Aizsargs akcentēja, ka gatavošanās šai spēlei pat bijusi vieglāka nekā citām, jo futbolisti apzinājušies – mačs ir pret slaveno "Fiorentina", un tam papildus motivācija nav nepieciešama.

"Saproti, pret ko spēlē. Šeit, Itālijā, teju katrs šīs komandas spēlētājs ir zvaigzne. Šādās spēlēs neko nevari zaudēt, tikai iegūt," sprieda Jagodinskis. "Domāju, no "Fiorentina" puses ieguvām cieņu, jo viņi saprata, ka spēlēt pret mums nemaz nebūs tik viegli. Domāju, to saprata arī Turcijas un Skotijas klubi."

"Klubu līmenī šī bija manas karjeras lielākā un nozīmīgākā spēle. Tā paliks atmiņā uz visu mūžu. Esmu gandarīts, ka nezaudējām," Jagodinskis norādīja, ka grupu turnīra turpinājumā līdzjutēji no RFS var gaidīt tādu pašu atdevi – cīņu par katru laukuma centimetru. "Cīnīsimies līdz pēdējai minūtei un sekundei. Negribu steigties visam pa priekšu un teikt, ka izkļūsim no grupas, taču izdarīsim visu, lai sakrātu pēc iespējas vairāk punktu un līdz pašai pēdējai spēlei mums būtu izredzes iekļūt "play-off". Vai tā būs – to redzēsim. Tāpēc koncentrēsimies no mača uz maču."

RFS nākamajā mačā "Skonto" stadionā uzņems Skotijas vienību Edinburgas "Hearts", 6.oktobrī mājās cīnīsies ar Stambulas "Bašakšehir", 13. un 27. oktobrī viesosies Stambulā un Edinburgā, bet grupu turnīra pēdējā spēlē Rīgā būs atkārtots duelis ar "Fiorentina" futbolistiem.

"Domāju, Rīgā pret skotiem būs cita spēle. Viņi skatīsies mūsu maču pret "Fiorentina" un sapratīs, ka neesam peramie zēni," sacīja Jagodinskis. "Šādas spēles ar šādu atmosfēru ir jābauda. Ceru, ka pret skotiem būs līdzīgi, bet pret "Fiorentina" bija futbola svētki. Ceru, tādi būs ne tikai Rīgā, bet arī Turcijā un Skotijā.