RFS futbola virslīgas spēlē sagrauj 'Liepāju'

RFS komanda svētdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas čempionāta trešās kārtas spēlē Rīgas Hanzas vidusskolas laukumā ar rezultātu 4:0 (2:0) uzvarēja "Liepāju".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

RFS komanda svētdien izcīnīja savu pirmo uzvaru sezonā.

Jau spēles pirmās minūtes beigās bumbu viesu vārtos ieraidīja Artūrs Zjuzins. Pēc Petra Mareša piespēles no kreisās malas bumba rikošetā nonāca pie Latvijas izlases pussarga, kurš izdarīja sitienu no dažiem metriem un bija nekļūdīgs. Dažas minūtes vēlāk bumba pēc Dodo sitiena noripoja garām RFS vārtu stabam.

Spēles 20.minūtē Dodo sita bumbu ar galvu un norībināja vārtu pārliktni, taču šajā epizodē tika konstatēta aizmugure un, bumbai sasniedzot savu mērķi, rezultāts tāpat paliktu nemainīgs. Kad komandas bija nospēlējušais vairāk nekā pusstundu, ar bīstamu sitienu no asa leņķa atzīmējās Tomašs Šimkovičs.

Puslaika pēdējās minūtēs emocijas laukumā sita augstu vilni. Vispirms pēc Roberta Savaļnieka pārkāpuma pret Artūru Karašausku dzelteno kartīti savā priekšā ieraudzīja ne tikai RFS futbolists, bet arī komandas galvenais treneris Viktors Morozs. Epizodi vēlāk pretuzbrukumā Emersonu apturēja Vadims Žuļevs, bet "Liepājas" futbolists savu otro dzelteno kartīti un noraidījumu saņēma tikai pēc tam, kad mājinieki pamatīgi protestēja pret tiesneša sākotnējo lēmumu šo incidentu atstāt bez brīdinājuma.

Pirmā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē pēc Zjuzina piespēles precīzi ar galvu sita Žiga Lipuščels, tādējādi RFS uz ģērbtuvi devās ar rezultātu 2:0 azotē.

Otrā puslaika sākumā ar galvu nedaudz vārtiem garām sita Karašausks, bet nedaudz vēlāk pāris minūtes pēc iesaistīšanās spēlē dzelteno kartīti saņēma Ingars Sarmis Stuglis. Otrā laukuma galā pēc Sedrika Kuadio sitiena no tuvas distances liepājniekus glāba vārtsargs Oleksandrs Ribka.

Mačs turpinājās ar asu cīņu un pie soda laukuma robežas pret savu bijušo komandas biedru Emersonu noteikumus pārkāpa Vjačeslavs Isajevs. Soda sitienu izpildīja Šimkovičs, kurš iegrieza bumbu vārtos un 54.minūtē panāca 3:0. Dažas minūtes vēlāk vēlreiz liepājnieku vārtus apdraudēja Kuadio.

Puslaika vidū divās epizodēs "Liepāju" no zaudētiem vārtiem glāba Ribka, kurš neitralizēja Lipuščeka un Elvja Stugļa izdarītos sitienus. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas nepilnas 12 minūtes, Darko Lemaičs ar sitienu no soda laukuma līnijas panāca 4:0. Pāris minūtes vēlāk pilnīgi netraucēts no 13 metriem bumbu pāri vārtiem sita Karašausks.

Viesu pēdējo minūšu presings noslēdzās bez rezultāta, RFS komandai svinot graujošu uzvaru.

Šajā mačā kopumā tika parādītas 11 dzeltenās kartītes, no kurām divas saņēma abu komandu galvenie treneri Morozs un Dmitrijs Mološs.

RFS sezonas sākumā divos mačos tika tikai pie punkta. Pēc 2:3 zaudējuma savā laukumā pret "Valmieru" viesos tika spēlēts 1:1 ar "Ventspili". Savukārt "Liepāja" tika pie trim punktiem. Vispirms ar 4:1 tika sagrauta pastarīte "Metta", bet pēc tam ar 0:2 zaudēts "Riga" komandai.

Pērn pirmajās divās spēlēs graujošas uzvaras svinēja rīdzinieki – 5:2 un ar 2:1, bet pēdējā mačā ar 1:0 savā laukumā pārāki bija liepājnieki. Pēdējā no cīņām gan tika pārspēlēta pēc tam, kad, izdziestot "Liepājas" stadiona apgaismojumam, RFS atteicās turpināt maču nākamajā dienā.

Otrajā spēlē pulksten 17 Vidzemes Olimpiskā centra stadionā "Valmiera" tiksies ar "Ventspils" komandu.

Turnīra līdere ar deviņiem punktiem trīs mačos ir "Riga", septiņi punkti trīs spēlēs ir "Daugavpils" futbolistiem, bet četri punkti divās un trīs cīņās - attiecīgi "Valmierai" un RFS. "Liepāja" un "Spartaks" seko ar trim punktiem trijās cīņās, bet nākamo pozīciju aizņem "Ventspils", kurai izcīnīts viens punkts. Bez punktiem pagaidām ir "Metta", kas zaudējusi trīsreiz.

2021. gada sezonā Latvijas futbola virslīgā spēlē pērnā gada čempione "Riga", otrās vietas ieguvēja RFS, bronzas medaļniece "Valmiera", kā arī "Ventspils", "Liepāja", Jūrmalas "Spartaks", "Metta" un "Daugavpils". Čempionāta priekšvakarā Latvijas Futbola federācija (LFF) atsauca Latvijas futbola virslīgas potenciālā jaunpienācēja Jūrmalas "Noah" komandas licenci dalībai turnīrā.

Šī gada virslīgas čempions noskaidrosies četru apļu turnīrā, katrai komandai aizvadot 28 spēles. Kalendārs veidots tā, lai būtu pēc iespējas ērtāks futbola līdzjutējiem. Spēles tikpat kā nepārklāsies, turklāt kārtas pārsvarā tiks izspēlētas divās - trijās dienās.

Šīs sezonas virslīgas čempionāta pēdējās vietas ieguvēja par tiesībām piedalīties 2022.gada virslīgas sacensībās pārspēlēs tikies ar "Optibet" Nākotnes līgas gaidāmās sezonas trešo spēcīgāko komandu. Latvijas pēc spēka otrās līgas divas spēcīgākās komandas iegūs tiesības spēlēt 2022. gada virslīgas čempionātā, kur nākamsezon iecerēts atgriezties pie desmit vienībām.

Arī šosezon futbola cienītāji var tiešraidē vērot visas Latvijas čempionāta spēles. Tās ir pieejamas virslīgas mājaslapā un portālā "Sportacentrs.com", kā arī "Sportacentrs.com TV" kanālā.