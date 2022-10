RFS futbolisti Stambulā centīsies vēlreiz 'iekost' 'Bašakšehir'

Latvijas čempionvienība futbolā RFS ceturtdien, 13. oktobrī, UEFA Konferences līgas grupu turnīra ceturtajā spēlē viesu lomā stāsies pretī Stambulas "Bašakšehir".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

A apakšgrupas spēle Stambula sāksies plkst.19.45 pēc Latvijas laika.

Tajā pašā laikā citā A apakšgrupas spēlē Edinburgas "Hearts" izbraukumā cīnīsies ar Florences "Fiorentina".

RFS grupu turnīrā debitēja ar negaidītu neizšķirtu 1:1 pret "Fiorentina", bet otrajā spēlē mājās ar 0:2 atzina "Hearts" pārākumu, kam sekoja bezvārtu neizšķirts pret "Bašakšehir". Savukārt Stambulas futbolisti pārliecinoši uzvarēja pirmajos divos aizvadītajos mačos - 4:0 Edinburgā pret "Hearts" un 3:0 mājās pret "Fiorentina".

A apakšgrupā pēc trīs spēlēm Turcijas klubam ir septiņi punkti, Itālijas vienībai - četri punkti, Skotijas komandai - trīs punkti, bet RFS tikusi pie diviem punktiem.

Stambulas komandas bezzaudējumu sērija oficiālajos mačos ilga vairāk nekā pusgadu, kas noslēdzās šajā pirmdienā, kad "Bašakšehir" futbolisti ar 0:2 piekāpās "Sivasspor" vienībai.

Stambulas komandai tuvākajā laikā nevarēs palīdzēt savulaik viens no pasaules vadošajiem pussargiem Mesuts Ezils. 2014.gada Pasaules kausa ieguvējam oktobra sākumā tika veikta muguras operācija. Toties komandas sastāvā ir pret viņu Pasaules kausa finālā spēlējušais argentīnietis Lukass Biglija.

"Bašakšehir" labākais vārtu guvējs šajā sezonā ir serbs Danijels Aleksičs, kurš šosezon izcēlies piecas reizes, četras no tām UEFA Konferences līgā. Turcijas kluba paspārnē ir Beļģijas izlases malējais pussargs Nasers Šadlī, kurš gan ir izīrēts dzimtenes komandai "Westerlo". Savukārt no Birmingemas "Aston Villa" tiek īrēts Burkinafaso uzbrucējs Bertrāns Traore, kurš karjeras laikā spēlējis arī Lionas "Olympique", Amsterdamas "Ajax" un Londonas "Chelsea" komandās.

1990.gadā dibinātā "Bašakšehir", kas ir ļoti pietuvināta Turcijas prezidentam Redžepam Tajipam Erdoganam, augstākajā līgā spēle kopš 2007.gada un pirms diviem gadiem tā tika kronēta par valsts čempioni. Sekojošajā sezonā tā debitēja UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, kur sešās spēlēs piedzīvoja piecus zaudējumus un izcīnīja vienu uzvaru, ar 2:1 pārspējot Mančestras "United". Sezonu pirms tam turku vienība aizcīnījās līdz UEFA Eiropas līgas izslēgšanas turnīra otrajai kārtai.

RFS UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu maču summā cīnījās neizšķirti 2:2 ar Somijas klubu Helsinku HJK, bet zaudēja pēcspēles 11 metru sitienu sērijā un nonāca UEFA Konferences līgā, kur trešajā kvalifikācijas kārtā divu maču summā ar 4:2 guva virsroku pār Maltas čempioni Paolas "Hibernians". Turpinājumā Latvijas čempioni pārvarēja "play-off" kārtu, divu maču summā pārspējot "Linfield" no Ziemeļīrijas. Pirmajā spēlē Rīgā tika fiksēts neizšķirts 2:2, otrajā Belfāstā - 1:1, bet 11 metru soda sitienus labāk izpildīja rīdzinieki (4:2).

Iepriekšējās sezonas ceturtā spēcīgākā Turcijas vienība "Bašakšehir" Konferences līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā ar 2:1 summā uzvarēja Izraēlas komandu Natanjas "Maccabi", pēc tam ar 6:1 uzveica Koubavogiras "Breioablik" no Islandes, bet "play-off" kārtā ar 4:2 guva virsroku pār Antverpenes "Royal" no Beļģijas.

Pēc šī mača RFS 27.oktobrī viesosies Edinburgā, bet grupu turnīra pēdējā spēlē 3.novembrī Rīgā aizvadīs dueli ar "Fiorentina" futbolistiem.

Iekļūstot grupu turnīrā, RFS no UEFA garantējusi vismaz 3,3 miljonus eiro.

RFS ir vēsturē otrā Latvijas komanda, kas iekļuvusi UEFA klubu turnīru apakšgrupu sacensībās. No Latvijas klubiem iepriekš tikai "Ventspils" bija spēlējusi Eiropas klubu sacensību grupu turnīrā. Kurzemnieki pirms 13 gadiem pēc UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas nepārvarēšanas sezonu turpināja UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā.

UEFA Konferences līga ir Eiropā trešā līmeņa klubu turnīrs aiz Čempionu līgas un Eiropas līgas. Maijā Tirānā par turnīra pirmo čempioni tika kronēta Itālijas komanda "AS Roma".

2022./2023.gada sezonā fināls norisināsies Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Latvijas čempiones futbolā RFS sastāvs dalībai UEFA Konerences līgas grupu turnīrā:

Vārtsargi: Vītauts Čerņausks, Pāvels Šteinbors, Jevgeņijs Nerugals;

Aizsargi: Vladislavs Sorokins, Vitālijs Maksimenko, Elvis Stuglis, Žiga Lipuščeks, Jovans Vlalukins, Kaspars Dubra, Vitālijs Jagodinskis;

Pussargi: Artūrs Zjuzins, Alfusajne Džata, Emersons Deusleisānu, Deniss Rakels, Tomislav Šāričs, Petrs Marešs, Stefans Paničs, Fabrīsiu Ferreira (Bils), Tomašs Šimkovičs, Gļebs Žaleiko;

Uzbrucēji: Andrejs Iličs, Kevins Frīzenbihlers.