RFS otrajā puslaikā 'noliek uz lāpstiņām' liepājniekus

RFS komanda trešdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 13.kārtas spēlē viesos ar rezultātu 3:0 (0:0) pārspēja "Liepāju", visus trīs vārtus gūstot otrajā puslaikā ar septiņu minūšu starpību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

RFS labā divus vārtus guva Dmitrijs Zelenkovs, bet vienu reizi liepājniekus pārspēja Andrejs Iličs.

Pirmajā puslaikā vārti netika gūti, savukārt otrajā viesiem vajadzēja vien 15 sekundes, lai panāktu 1:0. Pēc Sedrika Kuadio sitiena no asa leņķa bumba nonāca vārtu priekšā, no kurienes Zelenkovs to raidīja tīklā.

Trīs minūtes vēlāk, liepājniekiem nespējot izraidīt bumbu no soda laukuma, ar sitienu no tuvas distances 2:0 panāca Zelenkovs. Vēl nedaudz vēlāk, 53.minūtē, pēc Roberta Savaļnieka centrējuma no labās malas, precīzu sitienu ar galvu izpildīja Iličs - 3:0.

Dienas pirmajā mačā "Tukums 2000"/"Telms" futbolisti savā laukumā atņēma punktus čempionei "Valmierai", spēlei noslēdzoties bezvārtu neizšķirti 0:0 (0:0).

Kārtas pirmajā spēlē otrdien "Auda" savā laukumā ar 0:2 zaudēja līdervienībai "Riga", ceturto reizi pēc kārtas virslīgas mačos atzīstot "Riga" pārākumu ar šādu rezultātu.

Ceturtdien Salaspils "Super Nova" tiksies ar "Jelgavu" un "Daugavpils" - ar "Metta".

Turnīra tabulas augšgalā ar 35 punktiem 13 spēlēs ir "Riga", otro vietu ar 31 punktu ieņem RFS, bet 20 punkti 12 mačos "Liepājai". 19 punkti ir "Valmierai", 17 punkti - "Metta" komandai, bet 16 punkti 13 mačos - "Audai". Tālāk 11 punkti ir "Jelgavai", bet tabulas lejasgalā deviņi punkti ir "Daugavpilij" un "Tukums 2000"/"Telms" komandai, kamēr "Super Nova" iekrājusi sešus punktus.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi vēsturē par čempioniem kļuva valmierieši, sudrabu izcīnīja "Riga", bet bronzu - RFS, kamēr Latvijas kausa izcīņā uzvarēja "Auda".

Čempions noskaidrosies pēc četros riņķos aizvadītām 36 spēļu kārtām. Kopumā notiks 180 spēles.

2023.gada sezonā Latvijā pirmo reizi tiek izmantota video tiesneša asistenta (VAR) sistēma.