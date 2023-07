RFS un 'Riga' ar uzvarām sāk UEFA Konferences līgas atlasi

Latvijas futbola komandas RFS un "Riga" ceturtdien ar uzvarām sāka UEFA Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu.

RFS pirmajā mačā viesos ar rezultātu 1:0 (0:0) pārspēja Skopjes "Makedonija" vienību no Ziemeļmaķedonijas. Vārtus rīdzinieku labā guva Andrejs Iličs (attēlā).

Mačs aizritēja apmēram 37 grādu svelmē ar vairākām atveldzēšanās pauzēm.

Pirmajā puslaikā rīdzinieki uzbruka vairāk un pārsvars realizējās Iliča vārtu guvumā no tuvas distances, piespēli izdarot Sedrikam Kuadio. Spēles otrajā daļā laukuma saimnieki karstajos laikapstākļos jutās komfortablāk un biežāk nekā pirmajā puslaikā apdraudēja RFS vārtus, taču Viktora Moroza vadītā vienība uzvaru nosargāja.

Kompensācijas laika trešajā minūtē tuvu 2:0 panākšanai bija Kuadio, kurš trāpīja pa vārtu konstrukciju.

Maču RFS vārtos sāka Jevgenijs Nerugals, kuru 18.minūtē nomainīja Pāvels Šteinbors.

Atbildes spēle notiks 20.jūlijā stadionā "Sloka". Šī pāra uzvarētāja divu spēļu summā otrajā kārtā stāsies pretī azerbaidžāņu Masaziras "Sabah".

Savukārt "Riga" ceturtdien Konferences līgas kvalifikācijas pirmās kārtas pirmajā mačā savā laukumā ar rezultātu 2:0 (1:0) uzvarēja Reikjavīkas "Vikingur" no Islandes.

"Riga" labā vārtus guva Duglass Aurēliu un Marko Regža.

Rīdzinieki 1:0 panāca spēles 31.minūtē, kad pēc stūra sitiena bumba nonāca pie Aurēliu, kurš ar akrobātisku sitienu raidīja bumbu tīklā.

Mājiniekiem bija vēl vairākas uzbrukuma iespējas un nākamreiz to izdevās izmantot 53.minūtē, kad pēc Mikaēla Soisalo piespēles no labās malas Regža bija precīzs no vārtu priekšas - 2:0. Sadursmē ar Regžu cieta pretinieku vārtsargs Ingvars Jonsons, kurš nevarēja turpināt spēli un tika nomainīts.

Rīdzinieki atbildes spēli izbraukumā aizvadīs 20.jūlijā un uzvarētāja divu maču summā otrajā kārtā tiksies ar "Kecskemeti" no Ungārijas.

Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā vietu jau nodrošinājusi "Auda", kas pagājušajā sezonā uzvarēja Latvijas kausa izcīņā. Latvijas komanda, piedzīvojot debiju Eirokausos, otrajā kārtā stāsies pretī Trnavas "Spartak".

Grupu turnīra sasniegšanai nepieciešams pārvarēt trīs kvalifikācijas un "play-off" kārtu.

UEFA Konferences līgā ir Eiropā trešais spēcīgākais klubu turnīrs un aizvada savu trešo sezonu.

Fināls notiks 2024.gada 29.maijā, bet tā norises vieta vēl nav noteikta.

Iepriekšējās sezonas finālā Vesthemas "United" futbolisti finālā ar 2:1 pārspēja RFS pretinieci grupu turnīrā Florences "Fiorentina".

