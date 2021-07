'Riga' Čempionu līgas kvalifikācijā spēlē neizšķirti 'Malmo' un nesasniedz otro kārtu

Latvijas futbola klubs "Riga" otrdien UEFA Čempionu līgas (ČL) kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas atbildes spēlē spēkojās neizšķirti ar Zviedrijas čempioni "Malmo", kas tikai ar vienu vārtu pārsvaru uzvarēja divu spēļu summā.

"Riga" mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (0:1) ar "Malmo", kas divu spēļu summā uzvarēja ar 2:1.

Rīdzinieki Eirokausu sezonu turpinās jaunizveidotajā UEFA Konferenču līgā, kur kvalifikācijas otrajā kārtā būs jātiekas ar Ziemeļmaķedonijas klubu Tetovas "Škendija". "Riga" nākamie pretinieki "Škendija" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 0:5 zaudēja "Mura" no Slovēnijas.

Pirmās 15 minūtes aizritēja bez bīstamiem vārtu gūšanas momentiem, bet vairāk iespēju uzbrukumā bija "Malmo", kas arī krietni biežāk kontrolēja bumbu. Spēles 18.minūtē Roberts Ozols izgāja no vārtiem un droši spēlēja situācijā, kurā Antonio Mirko Čolaks varēja gūt "Malmo" pirmos vārtus.

Viesi aktīvi uzbruka arī puslaika vidū, bet Ritvars Rugins, Antonijs Černomordijs un vēl vairāki "Riga" spēlētāji regulāri bloķēja vai izsita laukuma centrā bumbas, ko viesi lūkoja nogādāt soda laukumā.

Ozols pirmo reizi kapitulēja 33.minūtē. "Malmo" ar vairākām ātrām piespēlēm bumbu no savas aizsardzības zonas nogādāja pie Čolaka. Černomordijs neaizsniedzās līdz piespēlei, kas Čolakam ļāva nesteidzīgā manierē izpildīt precīzu sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī. Jau četras minūtes vēlāk otrā laukuma pusē ar sitienu no šaura leņķa "Malmo" vārtu vīru lūkoja pārspēt "Riga" leģionārs no Somijas Mikaēls Soisalo.

Sešas minūtes līdz pirmā puslaika beigām rīdziniekiem sava soda laukuma tuvumā izdevās veiksmīgi aizstāvēties pēc brīvsitiena izspēles. Pēdējās minūtēs pretinieku vārtus apdraudēt centās arī mājinieki, taču pirmās 45 minūtes noslēdzās ar minimālu zaudējumu.

Otrajā puslaikā sākumā laukumā uz maiņu nāca Žans Baptists Leo, kurš jau 53.minūtē bija tuvu, lai stātos uz 11 metru atzīmes. Uzbrucējs apsteidza aizsargu, kas viņu brīdi vēlāk paklupināja, taču spēles galvenais tiesnesis lēma, ka soda sitiens nav jāpiešķir.

57.minūtē Soisalo no laukuma sāna pēc brīvsitienu izspēlēja ar centrējumu soda laukumā, kur bumbu ar galvu vārtos trieca "Riga" jaunpienācējs Ivans Paurevičs. Vēlāk spēles protokolā tika veiktas korekcijas, par "gola" autoru pasludinot Černomoridiju. Trīs minūtes vēlāk uzbrukumā jau devās "Malmo". Čolaks soda laukumā saņēma piespēli un ar bumbu pavirzījās uz kreiso pusi, taču tas nepalīdzēja pārspēt Ozolu, kurš precīzi spēlēja izgājienā no vārtiem

Sākoties pēdējām 30 minūtēm, pie Ozola vārtiem "Malmo" futbolisti četrreiz lūkoja iesist bumbu tīklā, bet sitiens vārtu rāmī padevās tikai vienā no šiem piegājieniem. Ozols palika nepārspēts. 70.minūtē Ozols pēc "Malmo" spēlētāja sitiena ar galvu aizlēca uz vārtu kreiso pusi un spēja atvairīt bīstamo sitienu.

Nedaudz vairāk nekā desmit minūtes līdz pamatlaika beigām Edgars Babajans gar laukuma sāna līniju apskrēja aizsargu un centās bumbu iespēlēt soda laukumā esošajam Leo, taču aizsargiem izdevās situāciju neitralizēt. Jau kompensācijas laika ceturtajā minūtē bumbu soda laukumā iepretim vārtiem spēlētāju burzmā izdevās iegūt Kulem Mbombo, bet viņa sitiens bija neprecīzs. Tā rīdziniekiem bija labākā iespēja izraut papildlaiku.

Pirmajā mačā Zviedrijā "Riga" pēc Junusas Muritalas noraidījuma 41.minūtē piekāpās Zviedrijas čempionei "Malmo" ar 0:1 (0:0). Vienīgos vārtus guva Antonio Mirko Čolaks.