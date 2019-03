'Riga FC' sastāvā atgriežas japānis Sato

Latvijas futbola klubu "Riga FC" sastāvā atgriezies pussargs no Japānas Minori Sato, kurš šo vienību pārstāvēja jau 2018. gadā, vēsta komandas preses dienests.

Pirmo reizi savā futbolista karjerā Sato Latvijā ieradās 2010. gadā, kad "Gulbenes" sastāvā bija viens no spilgtākajiem spēlētājiem 1. līgā, vēlāk arī kļūstot par šī čempionāta uzvarētāju. No 2011. līdz 2012. gadam Sato pārstāvēja citas Latvijas futbola Virslīgas komandas "Ventspili" un "Skonto", pēc kā spēra nākamo soli un pārcēlās uz Baltkrievijas augstākās līgas komandu Brestas "Dinamo", kur Sato nospēlēja 27 spēles. Nākamos trīs gadus Sato bija viens no Uzbekistānas vadošās komandas "Bunyodkor" līderiem. 2015. un 2016. gadā "Bunyodkor" sastāvā Sato aizvadīja 13 spēles prestižajā Āzijas Čempionu līgā, kur izdevies gūt arī vienus vārtus. Uzbekistānas čempionātā 71 spēlē pussargs guva desmit vārtus.

2016./2017. gada sezonā Sato pārstāvēja Kataras čempionāta komandu "Al Muaidar", piedaloties 12 spēlēs un gūstot divus vārtus. 2017. gada vasarā Sato atgriezās Latvijā un kļuva par "Riga FC" futbolistu. Viņš Rīgas komandai desmit spēlēs palīdzēja iegūt Latvijas čempionāta bronzu.

Par futbolistu pēc sezonas bija interese no ārzemju klubiem, un japānis vēlāk pievienojas Dienvidkorejas 2. līgas komandai "Gwangju". 2018. gadā Dienvidkorejā Sato nospēlēja 12 spēles un nopelnīja vienu brīdinājumu. Tagad Sato atgriezies "Riga FC" rindās.

Sato ar komandu jau paspēja aizvadīt vairākus treniņus Rīgā, bet tagad kopā ar komandu Kipras pilsētā Pafā gatavojas sezonas turpinājumam.