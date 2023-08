'Riga' futbolisti kapitulē 'Twente' priekšā un noslēdz Eirokausu sezonu

Latvijas futbola klubs "Riga" ceturtdien savā laukumā cieta zaudējumu UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes mačā un nekvalificējās nākamajai kārtai.

"Riga" "Skonto" stadionā ar 0:3 (0:0) piekāpās Nīderlandes vienībai Enshedes "Twente", divu maču summā piedzīvojot zaudējumu ar 0:5.

Rīdzinieki aktīvi sāka spēli, jau pirmajā minūtē nopelnot stūra sitienu un Briana Penjas sitienu atvairot viesu vārtsargam, bet 11.minūtē labā sitiena pozīcijā nokļuva Antonijs Kontrerass, taču viņa sitienu atvairīja vārtsargs Larss Unnerštalls.

Pēc tam arī viesi sāka veidot uzbrukumus, un vairākus sitienus nācās atvairīt "Riga" vārtsargam Nilam Tomam Puriņam.

Līdz sitienam pa vārtiem mājinieku rindās tika arī Marko Regža un Kontrerass, kurš bija aktīvākais mājinieku vienības uzbrukumā, bet vārtsargs sitienus atvairīja.

Vadībā viesi izvirzījās otrā puslaika sākumā, kad pēc Džošuā Breneta piespēles vārtus guva Dāns Rotss.

Pēc nepilnām 20 spēlētām minūtēm otrajā puslaikā mājinieki veica četras maiņas, uz ko viesi atbildēja ar četrām maiņām pēdējās desmit spēles minūtēs. Tieši viens no 80.minūtē laukumā nākušajiem futbolistiem Gijs Beselinks pēc Jurija Regēra piespēles desmit minūtes vēlāk panāca 2:0, bet mača kompensācijas laika otrajā minūtē izcēlās 72.minūtē laukumā nākušais Naci Inivars - 3:0.

"Riga" pirms nedēļas viesos zaudēja ar rezultātu 0:2.

"Riga" un "Twente" pāra uzvarētāju "play-off" kārtā gaida tikšanās ar Turcijas komandu Stambulas "Fenerbahce" vai Slovēnijas vienību "Maribor". Pirmajā mačā ar rezultātu 3:1 pārāki bija "Fenerbahce" futbolisti.

Rīgas komanda kvalifikācijas pirmajā kārtā summā ar 2:1 pārspēja Reikjavīkas "Vikingur", bet otrajā ar 4:3 uzveica ungāru "Kecskemet", vispirms izglābjoties no izstāšanās pamatlaikā, bet pēc tam izraujot uzvaru pagarinājumā. "Twente" no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar 2:1 apspēlēja zviedru "Hammarby IF", vietu nākamajā kārtā arī nodrošinot pagarinājumā.

"Riga" šobrīd ir Latvijas čempionāta līdere, kamēr iepriekšējās sezonas Nīderlandes piektajai spēcīgākajai komandai "Twente" nacionālais čempionāts sākās pagājušajā nedēļas nogalē, Enshedes futbolistiem viesos ar 4:1 pārspējot "Almere City".

Ceturtdien spēlē arī "Valmiera", kas Eļbasani tiekas ar Albānijas komandu Tirānas "Partizani". Valmieriešu maču tiešraidē translē kanāls "Best4Sport TV".

UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu nepārvarēja RFS un "Auda".

Grupu turnīra sasniegšanai nepieciešams pārvarēt četras kvalifikācijas kārtas.

Šīs sezonas UEFA Konferences līgas fināls notiks nākamā gada 29.maijā Grieķijas galvaspilsētā Atēnās.

Pagājušajā sezonā par UEFA Konferences līgas uzvarētāju kļuva Anglijas premjerlīgas klubs Vesthemas "United", kas finālā ar 2:1 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Florences "Fiorentina".