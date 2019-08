'Riga' galvenais treneris Mihails Koņevs: Bilinskis ir mūsu trumpis

Poļu uzbrucējs Kamils Bilinskis ir Latvijas čempiones futbolā trumpis, uzsver rīdzinieku galvenais treneris Mihails Koņevs.

Jau ziņots, ka Latvijas futbola komanda "Riga" otrdien "Daugavas" stadionā Rīgā UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmajā spēlē cīnījās neizšķirti 1:1 (0:1) ar Somijas čempionvienību Helsinku HJK.

Neizšķirtu deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām izrāva Kamils Bilinskis, kurš bija spēles galvenais varonis arī iepriekšējā mačā.

"Esmu apmierināts ar komandas spēli, bet ne ar rezultātu. Gribējām sasniegt citādu rezultātu. Vieglākais veids kā apiet pretinieku ciešo spēli ir tālā piespēle. Aizsargi sākumā nogulēja spēli, tāpēc arī kļūdījāmies un ielaidām vārtus," pēcspēles preses konferencē stāstīja Koņevs.

"Patika, ka komanda nepārstāja spēlēt, lai arī starptautiskajās spēlēs nav liela pieredze. Izdevās izveidot daudzus momentus. Pirms spēles komandai teicu, ka esam līdzvērtīgas komandas un katrai ir savi plusi. Iepriekš jau minēju, ka šajās spēlēs daudz izšķirs funkcionālā sagatavotība," skaidroja Koņevs.

Tāpat kā iepriekšējā mačā, arī šajā duelī Bilinskis gāja uz maiņu.

"Veicām nelielas izmaiņas spēlē. Maiņa nostrādāja – Bilinskis ir mūsu trumpis. Sagaidīja savu iespēju un guva vārtus. Viss ir priekšā – ir iestrādes un komanda centīsies tās realizēt. Gatavosimies nākamajai spēlei," uzsvēra Koņevs.

"Pamainījām otrajā puslaikā taktiku, jo Romāns Debelko vairāk cīnās ar aizsargiem, bet Bilinskis vairāk koncentrējas uzbrukumam. Bilinskis nespēj izdarīt to darbu, ko dara Debelko," Bilinska nelaišanu sākumsastāvā komentēja Koņevs.

Savu debiju Eirokausos piedzīvoja 22 gadus vecais Latvijas uzbrucējs Vladislavs Fjodorovs.

"Viņam nav bijusi spēļu prakse kādu laiku. Skatāmies kā viņš strādā treniņos. Fjodorovs ir fiziski spēcīgs – tas pierādījās spēlē pret "Metta" komandu. Devām iespēju un viņš arī nejauca ārā spēli, domāju, ka dosim vēl iespējas," teica Koņevs.

Komanda treniņos daudz strādā uz standartsituācijām.

"Protams, strādājām uz stūra sitieniem. Zinājām, ka esam garāki, tāpēc arī atstrādājām standarta situācijas. Cenšamies uzlabot arī piespēles. Pagājušajā gadā guvām daudz vārtu no standartsituācijām, jo bija labas piespēles," atzīmēja Koņevs.

Otrdien laukumā nedevās pieredzējušie Oļegs Laizāns un Vladislavs Gabovs.

"Komandā ir 23 spēlētāji. Visi vairāk vai mazāk ir līdzīgi. Vēl ir priekšā sezonas izšķirošais mačs, iespējams, tajā būs rotācija," atklāja Koņevs.

Pirmajos zaudētajos vārtos kļūdu pieļāva albāņu aizsargs Herdi Prenga.

"Viņš ir meistarīgs, bet trūkst koncentrācijas. Te viss būs vienkārši – visas kļūdas arī parādās statistikā (ielaistie vārti). Daudzi leģionāri uzskata, ka Latvijas čempionāts ir pastaiga, tomēr tas ir mainījies un tā vairs nav. Herdi ir mainījis attieksmi. Viņa līdzšinējās kļūdas lielākoties bijušas ar koncentrācijas trūkumu," atzīmēja Koņevs.

"Antonijs Černomordijs ir gatavs spēlēt, tāpat Elvis Stuglis arī šajā periodā ir uzņēmis sportisko formu, tāpat viņš to izdarīja arī pērn. Mums ir trīs centra aizsargi – varam izvēlēties – ir konkurence. Tas arī Prengam dos motivāciju saglabāt koncentrāciju," par situāciju ar aizsargiem stāstīja Koņevs.

Atbildes mačs paredzēts 15. augustā Helsinkos, uzvarētājai divu spēļu summā iekļūstot nākamajā kārtā.

Šī pāra uzvarētājam nākamajā kārtā būs jāspēkojas ar UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas trešās kārtas zaudētāju, kas būs "Kobenhavn" no Dānijas vai Belgradas "Crvena Zvezda" no Serbijas. Ja Helsinku HJK iekļūst "play off" jeb pēdējā kvalifikācijas kārtā, bet Belgradas klubs piedzīvo zaudējumu, abas komandas šosezon atkārtoti būs tikušās divu dažādu turnīru ietvaros.