'Riga' komandu varētu vadīt pazīstamais treneris no Vācijas Finks

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas komandu "Riga" varētu vadīt pazīstamais Vācijas treneris Torstens Finks, ziņo portāls "Sportacentrs.com".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Finks šodien esot ieradies Rīgā, iepazinies ar komandas infrastruktūru un ticies ar kluba pārstāvjiem. Oficiāla vienošanās vēl neesot panākta. Kā noskaidroja aģentūra LETA, klubs pagaidām negrasās izziņot jaunu galveno treneri.

Iepriekšējā darba vieta 54 gadus vecajam Finkam bija Japānas augstākās līgas klubs Kobes "Vissel", kuru viņš vadīja no 2019.gada vasaras līdz 2020.gada rudenim. Viņa vadībā Kobes komanda uzvarēja Imperatora kausā un Japānas Superkausā.

No 2011.gada oktobra līdz 2013.gada septembrim Finks bija pie stūres Hamburgas SV komandā, kad to pārstāvēja Latvijas uzbrucējs Artjoms Rudņevs. 2013./2014.gada sezonas sākumā viņš tika atbrīvots no bundeslīgas vienības galvenā trenera amata.

Finka vadībā "Basel" komanda divreiz uzvarēja Šveices čempionātā un vienreiz kausa izcīņā. Šveicē viņš vadīja arī Cīrihes "Grasshoppers", tāpat Finks bijis galvenā trenera amatā "Ingolstadt" (Vācijā), Nikosijas APOEL (Kipra) un Vīnes "Austria" (Austrija) komandās.

Futbolista karjeras laikā bijušais pussargs Finks Minhenes "Bayern" sastāvā aizvadīja septiņas sezonas Vācijas bundeslīgā, kļuva par četrkārtēju valsts čempionu, trīskārtēju kausa ieguvēju un 2001.gadā uzvarēja UEFA Čempionu līgā. Bundeslīgā viņš pārstāvēja arī "Wattenscheid" un "Karlsruhe" komandas.

"Riga" pēc trīs pēc kārtas izcīnītiem tituliem šosezon nolika čempiones pilnvaras un palika virslīgas ceturtajā vietā.