'Riga' Kopenhāgenā sāk cīņu par ceļazīmi uz UEFA Eiropas līgu

Latvijas čempione futbolā "Riga" šodien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas "play-off" kārtas pirmajā spēlē viesos tiksies ar Dānijas spēcīgāko vienību "Kobenhavn".

Mačs "Telia Parken" stadionā sāksies plkst.20.45 pēc Latvijas laika.

"Telia Parken" stadions uz futbola spēlēm var uzņemt vairāk nekā 38 000 skatītāju un tajā norisināsies 2020.gada Eiropas čempionāta spēles.

Atbildes spēle notiks pēc nedēļas "Skonto" stadionā, uzvarētājai divu spēļu summā iekļūstot Eiropas līgas grupu turnīrā.

"Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā savā debijā nespēja gūt vārtus pret Īrijas čempioniem "Dundalk" un divu spēļu summā piedzīvoja neveiksmi "pendelēs". Tādējādi Latvijas čempione turpināja sezonu UEFA Eiropas līgā, kur vispirms apturēja Polijas čempioni Glivices "Piast", bet trešajā kārtā izslēdza Somijas spēcīgāko klubu Helsinku HJK.

Tikmēr "Kobenhavn" Čempionu līgu sāka no kvalifikācijas otrās kārtas, kurā uzvarēja Velsas čempioni "The New Saints", bet trešajā kārtā tika ciesta neveiksme pret Serbijas klubu Belgradas "Crvena Zvezda". Kopenhāgenas klubs no Čempionu līgas izkrita tikai atbildes mača pēcspēles sitienu sērijā.

"Kobenhavn" pēdējos 13 gados 12 reizes spēlējusi Eiropas klubu turnīru apakšgrupās. Kopenhāgenas vienība par Dānijas čempioni kronēta 13 reizes un valsts kausa izcīņā triumfējusi astoņas reizes. Pērn tā atgriezās Dānijas čempiones tronī, bet UEFA Eiropas līgā apstājās grupu turnīrā, apakšgrupā palaižot priekšā Sanktpēterburgas "Zeņit", Prāgas "Slavia" un Bordo "Girondins".

Eiropas klubu reitingā "Kobenhavn" ieņem 48.vietu aiz Glāzgovas "Celtic", bet priekšā Marseļas "Olympique".

Dānijas čempioni gan saņēmuši pamatīgu triecienu, jo traumas dēļ uz vairākiem mēnešiem ārpus sastāva būs senegāliešu uzbrucējs Damē N'Doje. Tāpat mača favorītiem nevarēs palīdzēt talantīgais dāņu pussargs Jonass Vinds un spāņu pussargs Peps Biels. Tiesa, komanda nule kā par 2,25 miljoniem eiro papildinājusi sastāvu ar urugvajiešu uzbrucēju Mihaelu Santosu, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja Spānijas augstākās līgas vienībā "Leganes".

"Kobenhavn" Dānijas čempionāta jauno sezonu iesākusi ar sešām uzvarām sešās spēlēs. Deviņus no 12 vārtiem guvuši traumētie Vinds un N'Doje.

"Riga" šosezon "Optibet" Latvijas virslīgā ir pārliecinoša turnīra līdere. Pērn vienība triumfēja gan vietējā čempionātā, gan Latvijas kausa izcīņā, šos titulus izcīnot pirmo reizi kluba neilgajā pastāvēšanas vēsturē.

Lai iekļūtu UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā, ir jāpārvar trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārta. "Ventspils" ir vienīgā Latvijas komanda, kas spēlējusi Eiropas līgas grupu turnīrā.

Jau ziņots, ka "Ventspils" apstājās kvalifikācijas trešajā kārtā, "Liepāja" nepārvarēja otro kārtu, bet RFS netika pāri pirmajai kārtai.