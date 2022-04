'Riga' pagarina 'Spartaka' zaudējumu sēriju sezonas ievadā

"Riga" otrdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas ceturtās kārtas pirmajā mačā mājās ar rezultātu 3:0 (1:0) uzvarēja Jūrmalas "Spartaku".

Divkārtējā Latvijas čempione "Spartaks" komanda sezonas ievadā piedzīvojusi četrus zaudējumus pēc kārtas.

"Riga" vadībā izvirzījās mača 14.minūtē, kad Vladlens Jurčenko izpildīja precīzu soda sitienu no apmēram 18 metriem, bumbu pārceļot pāri "Spartaka" futbolistu sieniņai. Mājiniekiem bija izteikts pārsvars pirmajā pusstundā, tomēr vadību nostiprināt neizdevās. "Spartaka" komandai bīstams sitiens padevās Aļģirdam Gražim, taču bumbu tvēra Nils Toms Puriņš, kurš šajā mačā aizstāja "Riga" pirmo vārtsargu Robertu Ozolu.

Spēles 58.minūtē Viljams Dāvis Veisbuks meistarīgi atvairīja no tāluma sisto bumbu, rīdzinieki ar atkārtotu mēģinājumu ieraidīja to tīklā, taču aizmugures situācijas dēļ rezultāts palika nemainīgs. Tomēr 69.minūtē "Riga" panāca 2:0 - pēc Gabriela Ramusa piespēles sitienu no labās puses izpildīja Raivis Andris Jurkovskis, bumbai no Denisa Meļņika rikošetā nonākot vārtos.

Vēl divas minūtes vēlāk Žozelfo Bārnss pēc tālas Antonija Černomordija piespēles apstrādāja bumbu un pārspēja Veisbuku - jau 3:0 "Riga" labā.

Vēl trīs ceturtās kārtas spēles, kurās "Liepāja" uzņems "Daugavpili", RFS spēkosies ar "Audu" un "Metta" viesosies pie "Valmieras", tiks aizvadītas trešdien, bet pēdējais mačs, kurā "Super Nova" cīnīsies ar "Tukums 2000"/"Telms" futbolistiem, paredzēts ceturtdien.

Turnīra tabulas galvgalī ar deviņiem punktiem trīs cīņās ir "Liepāja", tālāk ar deviņiem punktiem četros mačos ir "Riga", bet septiņus punktus trijos dueļos guvušas RFS un "Auda". Tālāk ar četriem punktiem ir "Valmiera" un "Daugavpils", "Metta" trīs spēlēs tikusi pie diviem punktiem un ir septītā, "Tukums 2000"/"Telms" un "Super Nova" guvušas pa punktam un ierindojas attiecīgi astotajā un devītajā vietā, kamēr "Spartaks" bez izcīnītiem punktiem atrodas pēdējā desmitajā vietā.