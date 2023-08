'Riga' telpu futbolisti uzvar UEFA Čempionu līgas priekšsacīkstēs un iekļūst pamatkārtā

Latvijas čempione telpu futbolā "Riga" sestdien Salaspilī izcīnīja uzvaru cīņā par pirmo vietu UEFA Čempionu līgas priekšsacīkšu apakšgrupā un iekļuva pamatkārtā.

Turnīra trešajā spēlē "Riga" ar rezultātu 8:3 (3:2) uzvarēja Nahčivanas "Araz" no Azerbaidžānas.

Divus vārtus mājiniekiem guva sešas reizes pasaules labākā telpu futbolista balvu saņēmušais portugālis Rikārdu Filipi da Silva Braga jeb Rikardinju, kurš tieši šajā mačā kļuva par visu laiku rezultatīvāko telpu futbolistu UEFA Čempionu līgā. Tāpat divus vārtus brazīlietis Seržiu de Amorimu jeb Seržinju, bet pa reizei izcēlās viņa tautietis Talless Flauzinju, kā arī Dmitrijs Kuzmins, Artūrs Strazdiņš un vārtsargs Igors Labuts.

Pretiniekiem divus vārtus guva Amadēu, bet vienus - Lukass.

Pirms tam spēlē par trešo vietu grupā Vācijas komanda Rēgensburgas "Jahn" ar 3:1 uzveica Stambulas "Šišli" no Turcijas.

Pirmajā divās spēlēs "Riga" telpu futbolisti ar 3:1 pārspēja "Jahn" komandu un ar 22:1 sagrāva "Šišli", bet "Araz" ar 9:1 pieveica "Šišli" un ar 5:0 - "Jahn".

Pamatkārtā iekļūs apakšgrupu pirmo vietu ieguvēji un labākā no astoņu grupu otro vietu ieguvējām.

A apakšgrupas uzvarētāja pamatkārtā spēkosies ar "Plzen" no Čehijas, Gentoftes "JB Futsal" no Dānijas un H apakšgrupas uzvarētāju priekšsacīkstēs "Tirana" no Albānijas vai Bijeļinas "Radnik" no Bosnijas un Hercegovinas.

Pamatkārtas sacensības notiks oktobra beigās, bet elites kārtā novembrī un decembrī tiks noskaidrotas četras finālturnīra dalībnieces.

Pagājušās sezonas "Optibet" telpu futbola virslīgas čempionāta finālsērijā "Riga" ar 3-1 uzvarēja "RFS Futsal" komandu. Iepriekš šis klubs startēja ar nosaukumu "Petrow" un pērn Čempionu līgā pirmoreiz sasniedza pamatkārtu.