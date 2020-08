'Riga' un 'Maccabi' mačs Čempionu līgas kvalifikācijā notiks Telavivā

Latvijas čempione futbolā "Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas maču ar Telavivas "Maccabi" tomēr aizvadīs Izraēlā, pirmdien apstiprināja kluba preses sekretārs Krišs Upenieks.

Jau ziņots, ka pirmajā kārtā Latvijas čempionei futbolā "Riga" UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas mačā pretī tika ielozēta Telavivas "Maccabi" no Izraēlas.

Pastāvot bažām par situāciju Covid-19 epidēmijas jomā, Izraēlai piedzīvojot krasu saslimšanas skaita pieaugumu, "Riga" svētdien centās panākt spēles pārcelšanu uz kādu citu valsti.

Iepriekš tika minētas četras valstis, kuras piedāvāja savā teritorijā aizvadīt Eiropas kausu sacensības, ja tās nebūs iespējamas kādā citā valstī koronavīrusa izplatības dēļ. Tās ir Kipra, Grieķija, Polija un Ungārija.

"Mēs no savas puses izdarījām visu, lai spēli pārceltu no Izraēlas uz citu valsti, taču Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) mūsu lūgumu noraidīja, argumentējot savu lēmumu ar to, ka Izraēlā ir atļauts ierasties profesionālām komandām no Latvijas," teica Upenieks.

Spēle norisināsies 19.augustā Blūmfelda stadionā Telavivā.

Jau ziņots, ka šī mača uzvarētājs 25. vai 26.augustā tiksies ar Tallinas "Flora" no Igaunijas un Valērija Šabalas un Gļeba Kļuškina pārstāvētās Marijampoles "Sūduva" no Lietuvas dueļa uzvarētājiem

Rīdziniekiem, ja viņi kvalificēsies šim mačam, arī šo spēli nāksies aizvadīt viesos.

Citi iespējamie "Riga" pretinieki bija pāru "Celje" (Slovēnija) - "Dundalk" (Īrija) un Erevānas "Ararat-Armenia" - Nikozijas "Omonia" (Kipra) uzvarētāji.

Kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas spēles paredzētas 18. un 19.augustā, otrās kārtas mači - 25. un 26.augustā. Gadījumā, ja komandas pamatlaikā spēlēs neizšķirti, tiks aizvadīts papildlaiks, bet vēlāk nepieciešamības gadījumā būs arī "pendeles".

Otrajā kārtā piedalīsies 26 komandas, no kurām 17 būs pirmās kārtas uzvarētāji, trīs - izsētās komandas un sešas - nečempionu zara komandas.

"Riga" debiju UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīrā piedzīvoja pērn. Pirmajā kārtā bija jāspēkojas ar Īrijas čempioni "Dundalk". Abas komandas divās spēlēs pamatlaikā nespēja gūt vārtus, tāpēc "Riga" debijas sezonā neveiksmi piedzīvoja "pendelēs".

Pēc zaudējuma UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas kārtā rīdzinieki Eirokausu sezonu turpināja UEFA Eiropas līgā, kur izdevās sasniegt trešo kvalifikācijas kārtu.

Aizpērn "Riga" pirmo reizi vienas sezonas laikā uzvarēja gan Latvijas virslīgā, gan Latvijas kausa izcīņā. Pagājušajā sezonā vienība atkārtoti tika kronēta par Latvijas čempioni, bet šosezon pēc 13 spēļu kārtām "Riga" ir vietējā turnīra līdervienība.

Lai iekļūtu UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, komandām jāpārvar kopumā četras kvalifikācijas kārtas.