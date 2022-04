Rīgas dome pauž gatavību sadarboties ar LFF stadiona būvniecībā

Rīgas dome gatava sadarboties ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) nacionālā futbola stadiona būvniecībā, atvēlot šim mērķim piemērotu vietu galvaspilsētas teritorijā, ceturtdien tikšanās laikā ar LFF vadību pauda Rīgas mērs Mārtiņš Staķis.

Ar Mārtiņu Staķi tikās un futbola infrastruktūras jautājumus galvaspilsētā pārrunāja LFF prezidents Vadims Ļašenko un LFF ģenerālsekretārs Arturs Gaidels, kā arī LFF viceprezidenti Sergejs Kovaļovs un Olafs Pulks.

Ideja par nacionāla līmeņa futbola stadiona būvniecību Rīgā no pilsētas mēra puses saņēmusi konceptuālu atbalstu, abām pusēm esot vienisprātis, ka bez augstākajiem standartiem atbilstošas un specifiski futbolam veidotas nacionālo izlašu mājvietas pilns Latvijas futbola attīstības potenciāls nav sasniedzams.

"Man viedoklis ir, ka šādam futbola stadionam Rīgā ir jābūt. Esmu gatavs šajā procesā iesaistīties. Rīgas dome un LFF veidos kopīgu darba grupu, lai izvērtētu piemērotāko vietu stadiona būvniecībai un stratēģiski skatītu saistītos jautājumus," pauž Mārtiņš Staķis.

"Viena no LFF stratēģiskajām prioritātēm Latvijas futbola infrastruktūras segmentā bez slēgto haļļu uzstādīšanas pašlaik ir arī nacionālā stadiona būvniecība. Saprotams, ka mums nav pa spēkam šāda vēriena projektu realizēt bez atbalsta no pašvaldības, valsts un starptautiskajiem partneriem, taču mēs esam apņēmušies būt šīs idejas un vajadzības virzītāji uz priekšu. Tāpēc esam pateicīgi Rīgas domes vadībai par izveidoto dialogu, pausto nostāju un apņemšanos iesaistīties. Stadiona būvniecības vietas apzināšana ir kritiska sastāvdaļa kopējā procesā, veidojot dialogu un sadarbības modeļus ar pārējām iesaistītajām pusēm," izceļ Vadims Ļašenko. "Mēs šobrīd esam vieni no pēdējiem Eiropā bez augstākajiem standartiem atbilstoša nacionālā futbola stadiona. Tūlīt būsim palikuši arī pēdējie Baltijā, jo Igaunija var lepoties ar stadionu, kas jau paguvis uzņemt pat UEFA Superkausa spēli, kamēr stadions Lietuvā ir iegājis noslēdzošajās būvniecības fāzēs."

LFF iepriekšējā vadība bija apņēmusies sagatavot valstsvienībai pienācīgu stadionu Krišjāņa Barona ielā, projektu nodēvējot par "Futbola mājām" , tomēr tas izgāzās. 2016. gada augustā LFF veidotais projekts par futbola stadiona rekonstrukciju Krišjāņa Barona ielā 116 izgāzās, jo Rīgas domes Īpašuma komiteja atcēla lēmumu par pašvaldībai piederošā īpašuma bezatlīdzības lietošanu LFF. Pēc tam šajā teritorijā pašvaldība ierīkoja dažādu sporta veidu laukumus, rotaļu laukumus un āra trenažierus.