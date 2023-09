Rīgas klubu derbijs Latvijas kausa finālā: RFS un 'Riga' cīnīsies par trofeju

RFS un "Riga" FC komandas trešdien iekļuva Latvijas kausa futbolā finālā, kas risināsies oktobrī

RFS "Atbildīgas spēles" Latvijas kausa pusfinālā viesos ar 3:1 (1:1) uzvarēja "Tukums 2000"/"Telms" komandu.

RFS komandu spēles 17.minūtē ar sitienu no vārtu priekšas vadībā izvirzīja Izmaels Diomandē, bet četras minūtes vēlāk pēc teicamas saspēles soda laukumā Arturs Krancmanis pie vārtu stūra ar kāju pielaboja bumbas lidojuma virzienu un panāca 1:1.

Spēles 58.minūtē pēc Diomandē piespēles Adams Marhijevs izdarīja sitienu no distances soda laukumā un atguva rīdziniekiem vadību. Pēc četrām minūtēm Sedriks Kuadio ar sitienu no vārtu priekšas panāca 3:1.

Turpinājumā mačs noslēdzās Tukuma komandas galvenajam trenerim Kristapam Dišleram, kurš saņēma sarkano kartīti.

Vēlāk "Riga" "Skonto" stadionā ar rezultātu 2:1 (1:1) pārspēja "Liepāju".

Puslaika vidū noteikumu pārkāpuma dēļ netika ieskaitīti mājinieka Antonija Kontrerasa ar raidījumu ārpus soda laukuma iesistie vārti, bet vadībā "Riga" izvirzījās 41.minūtē pēc stūra sitiena no laukuma labās puses izspēles. Milošam Jojičam ieskaitot rezultatīvu piespēli, vārtus ar galvu guva Marko Regža, kurš to no tuva attāluma raidīja vārtu tālajā stūrī.

Puslaika kompensācijas laika ceturtajā minūtē liepājnieki izlīdzināja rezultātu. Pēc Eduarda Tīdenberga piespēles Jurijs Mate no soda laukuma kreisās puses sita pa vārtiem, bet, Antonijam Černomordijam ar kāju mēģinot apturēt bumbas lidojumu uz vārtiem, bumba mainīja lidojuma virzienu un ielidoja vārtu kreisajā stūrī.

Otro puslaiku "Riga" sāka ar divām spēlētāju maiņām, bet pirmo 15 minūšu laikā trīsreiz no vārtu zaudējuma liepājniekus glāba vārtsargs Luka Sanikidze.

63.minūtē pa vārtu stabu trāpīja Kontrerass, un arī turpmāk liels pārsvars bija rīdziniekiem.

89.minūtē spēli savainojuma dēļ nevarēja turpināt liepājnieks Lukmens Gilmors, viņu nomainot Davitam Samurkasovi.

Uzbrukumā pirms maiņas pa soda laukuma līniju ar bumbu virzījās mājinieku spēlētājs, un viņa kritiena iemeslus video atkārtojumā devās noskaidrot tiesnesis Kristaps Ratnieks, atzīstot, ka kritiens noticis ar liepājnieku palīdzību.

11 metru soda sitienu realizēja Kontrerass, raidot bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī, bet vārtsargam Sanikidzem lecot pretējā virzienā.

Turnīra fināls paredzēts 25. oktobrī.

"Liepāja" un "Riga" kausa izcīņas pusfinālā spēlēs pēc viena gada pārtraukuma, RFS komanda labāko četriniekā iekļuvusi astoto reizi pēc kārtas, bet "Tukums 2000"/"Telms" tik tālu turnīrā aizkļuvis pirmoreiz vēsturē.

Kopš 1936.gada pie prestižās trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 vienības. Pērn pirmoreiz vēsturē turnīrā uzvarēja "Auda".