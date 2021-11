Roberts Savaļnieks: Latvijas izlasē esam mainījuši spēles stilu

Latvijas futbola izlase aizvadīto divu gadu laikā galvenā trenera Daiņa Kazakeviča vadībā ir mainījusi spēles stilu un spēlē daudz saliedētāk, intervijā Latvijas Futbola federācijas (LFF) preses dienestam stāstīja aizsargs Roberts Savaļnieks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savaļnieks aizvadītajā nedēļas nogalē ar RFS komandu triumfēja "Optibet Virslīgas" čempionātā, bet tagad viņš Latvijas valstsvienību gatavosies pēdējām divām Pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēm – 13. novembrī Oslo notiks spēle pret Norvēģiju, savukārt 16. novembrī mūsu izlasi gaida Gibraltāra pārbaudījums kontinenta dienviddaļā. Aizsargs norādīja, ka Latvijas izlase ir progresējusi daudzos komponentos.

"Mēs pakāpeniski ejam tajā virzienā, kurā treneris mūs virza. Viņam ir skaidra vīzija, kā viņš redz spēlējam Latvijas izlasi, un šobrīd ejam pareizajā virzienā. Varbūt ne tik straujiem soļiem, kā mums visiem gribētos, bet, domāju, izmaiņas ir acīmredzamas jau tagad. Esam mainījuši spēles stilu, esam kļuvuši saliedētāki kā komanda, spēlējam viens par otru, atbalstām viens otru. Noteikti esam kļuvuši agresīvāki," LFF citē Savaļnieka teikto. "Kad kādreiz kaut kas nesanāk darbībās ar bumbu, to kompensējam ar cīņassparu, ar vēlmi atgūt bumbu. Daudz iespējas nopelnām tieši ar to, ka mēs cītīgi strādājam pie tā. Varbūt no malas liekas, ka vienkārši paveicās, ka pretinieks kļūdījās, bet tam par iemeslu ir mūsu aktīvās darbības, iesaistīšanās cīņā. Ļoti smagi strādājam, katrā divcīņā ejam līdz galam, un tāpēc arī nopelnām "momentus".

Savaļnieks norādīja, ka Latvijas izlasei vajadzētu uzlabot savu standartsituāciju realizāciju.

"Ar "standartiem" ir tā, ka tur vienmēr var labāk. Pat tad, ja daudz sit iekšā pēc standartiem, vienmēr var vēl vairāk. Domāju, esam bīstami pēc standartsituācijām. Varbūt neesam tik daudz iesituši pēc tām, bet momenti no tām rodas. Kas mums noteikti jāuzlabo – "standartu" aizsardzība. Ja pret tādu komandu kā Nīderlandi divos mačos ielaižam trīs vārtus un divi no tiem ir no standartsituācijām… Tas ir daudz sāpīgāk, nekā ielaist no spēles. Standartsituācijās visi stāv uz vietas, ir laiks sagatavoties. Pie tā noteikti vēl jāpiestrādā," pauda futbolists.