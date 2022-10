Portugāļu futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu trešdien bija ļoti neapmierināts, ka Mančestra "United" galvenais treneris Ēriks ten Hāgs viņu neuzlaida laukumā Anglijas Premjerlīgas spēlē pret Totenhemas "Hotspur", un demonstratīvi atstāja stadionu vēl dažās minūtes pirms mača beigām.

Mančestras vienība trešdien, parādot lielisku sniegumu, savā laukumā ar 2:0 apspēlēja tabulā augstāk esošo Totenhemas "Hotspur". 37 gadus vecais Ronaldu mačs bija jānoskatās no rezervistu soliņa, ko portugālis turklāt atstāja priekšlaicīgi 89. minūtē - vēl pirms spēle bija beigusies. Viņš demonstratīvi, kratīdams galvu, devās prom. Futbola apskatnieki šādu Ronaldu rīcību jau nodēvējuši par neprofesionālu.

"The Athletic" vēsta, ka Ronaldu pat neesot devies uz ģērbtuvēm - viņš "Old Trafford" stadionu atstājis uzreiz. Tobrīd Mančestras vienība varēja laukumā uzmainīt vēl divus spēlētājus.

Pēc mača ten Hāgam tika vaicāts, ko viņš domā par Ronaldu rīcību, uz ko treneris atbildēja, ka šo situāciju risinās ceturtdien.

Cristiano Ronaldo went down the tunnel at Old Trafford before final whistle. 🚨🔴 #MUFC

Erik ten Hag: “I will deal with that tomorrow, not today. We are now celebrating this victory”. pic.twitter.com/Ll4raQovL8