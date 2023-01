Ronaldu, par spīti arābu miljoniem, nav turīgākais futbolists pasaulē

Nauda dara savu – nespējot izraisīt par sevi interesi cienījamos Eiropas futbola klubos, norietā esošā portugāļu superzvaigzne Krištianu Ronaldu pirms dažām dienām parūpējās par negaidītu pāreju uz Saūda Arābijas vienību "Al Nassr". Līguma summa prātam grūti aptverama – 200 miljoni eiro gadā. Tomēr par spīti šādai bagātībai, Ronaldu nav turīgākais futbolists pasaulē.

Ronaldu decembrī ar skandālu atstāja vienu no Anglijas slavenākajiem klubiem Mančestras "United", kas savulaik viņu izaudzināja par elites futbolistu. Ar to portugālis vienu reizi triumfēja pasaulē prestižākajās klubu sacensībās – UEFA Čempionu līgā, bet pēc tam viņš to vēl četras reizes paveica ar karalisko Madrides "Real". Uzbrucēja galvenais virzītājspēks acīmredzami bija trofejas un augsts sportiskais līmenis, ne nauda. Tāpēc 2022. gada nogalē izskanējušās oficiālās ziņas par Ronaldu pārcelšanos uz "Al Nassr" uzskatāmas par zināmu pārsteigumu.

Vēl savos pēdējos mēnešos kā Mančestras "United" futbolists Ronaldu acīmredzami sevi uzskatīja ja ne par labāko, tad par vienu no labākajiem spēlētājiem pasaulē. Jau vasarā plaši izskanēja informācija, ka portugālis grib atstāt Mančestru, jo vienība nav kvalificējusies UEFA Čempionu līgai. Savukārt, kad noritēja gatavošanās jaunajai sezonai, 37 gadus vecais futbolists, nomainīts pēc pirmā puslaika pārbaudes mačā pret Spānijas vienību "Rayo Vallecano", nekautrējās stadionu pamest uzreiz, kas bija pretstatā ar Mančestras komandas jaunā galvenā trenera Ērika ten Hāga uzskatiem. Līdzīga epizode sekoja vēlāk jau sezonas gaitā – oktobrī Anglijas Premjerlīgas mača izskaņā viņš atteica ten Hāga aicinājumam iesaistīties spēlē uz noslēdzošajā minūtēm. Ronaldu demonstratīvi atstāja stadionu, vēl pirms spēle bija beigusies. Visam punktus uz "i" salika uzbrucēja skandalozā intervija ar britu žurnālistu Pīrsu Morganu, kurā futbolists atklāti pateica, ka neciena ten Hāgu, kā arī kritizēja Mančestras "United". Savu Ronaldu bija panācis – viņa līgums ar klubu pēc intervijas tika pārtraukts.