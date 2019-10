Ronaldu pēc 700. karjeras vārtiem: rekordi mani atrod paši

Portugāles futbolists Krištianu Ronaldu pēc savas profesionālās karjeras 700. vārtiem atzina, ka viņš pats netiecas sasniegt rekordus, taču tie viņu atrod paši, sportists citēts portālā "goal.com".

Pirmdien "Euro 2020" kvalifikācijas turnīrā Ronaldu guva vārtus Portugāles valstsvienības labā, un tie viņam bija 700. vārti klubu un valstsvienības sastāvā. Tiesa, tie neglāba no zaudējuma Ukrainas izlasei ar rezultātu 1:2.

"Ne katrs var sasniegt šo skaitli. Man jāsaka paldies tiem, kas palīdzēja sasniegt šo iespaidīgo sasniegumu. Es pats nemeklēju rekordus, tie mani atrod paši. Man par šo nebija uzmācīgas idejas, šis sasniegums pie manis atnāca dabiski," sacīja Ronaldu.

Viņš gan bija neapmierināts par zaudējumu Kijevā.

7⃣0⃣0⃣

🇵🇹 Cristiano Ronaldo has now scored 700 goals for club & country 🔥#EURO2020 pic.twitter.com/ATnuokdZ6H