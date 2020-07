Ronaldu 'pendeles' glābj 'Juventus' no zaudējuma

Itālijas A sērijas futbola čempionāta kopvērtējuma līdere Turīnas "Juventus" sestdien cīnījās neizšķirti 32.kārtas spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turīnieši savā laukumā spēlēja 2:2 (0:1) ar Bergāmo "Atalanta", kas A sērijā bija svinējusi deviņas uzvaras pēc kārtas.

Viesi sāka pārliecinoši, jo 16.minūtē pēc "Atalanta" kapteiņa Alehandro Gomesa piespēles bumbu vārtos ieraidīja Duvans Zapata. Spēles pirmajā daļā abām komandām bija vēl pāris labas iespējas gūt vārtus.

Otrā puslaika ievadā Bergāmo komandas pussargs Martens de Rūns savā soda laukumā netīšam nospēlēja ar roku, kā rezultātā uz ciemiņu vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 55.minūtē realizēja Krištianu Ronaldu.

Deviņas minūtes pirms pamatlaika beigām Ruslans Maļinovskis sita no pustālas distances, bumbai rikošetā nonākot vārtos - 2:1 "Atalanta" labā. Tiesa, pamatlaika finišā ar roku soda laukumā nospēlēja Luiss Murjels, un arī 90.minūtē Ronaldu izpildītā "pendele" bija nekļūdīga, lai gan viesu vārtsargs Pjerludži Gollīni gandrīz aizsniedzās līdz bumbai.

"Kā parasti, bija grūti spēlēt pret "Atalanta" komandu. Ziedojām sevi, personīgi man bija problēmas pēc papēža savainojuma izārstēšanas. Taču tikām pie ļoti svarīga punkta, kas nedaudz ļauj attālināties," pauda "Juventus" kapteinis Leonardo Bonuči.

Jau ziņots, ka sestdien vicelīdere Romas "Lazio" savā laukumā zaudēja "Sassuolo" ar 1:2 (1:0). Tikmēr piekto vietu ieņemošā "AS Roma" arī pēc spēles viesos saglabāja savas pozīcijas, ar 2:0 (0:0) pārspējot vienu no kandidātēm uz izkrišanu no līgas "Brescia".

Turīnas "Juventus" ir 76 punkti 32 cīņās, tālāk ar 68 punktiem seko "Lazio", bet 67 punktus iekrājusi "Atalanta". Pirmo četrinieku ar 65 punktiem noslēdz Milānas "Inter", "AS Roma" ir 54 punkti 32 mačos, bet "Napoli" ir 51 punkts un spēle rezervē.