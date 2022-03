Sāk tirgot biļetes uz telpu futbola Čempionu līga finālturnīru Rīgā

No 29. aprīļa līdz 1. maijam "Arēnā Rīga" notiks UEFA Čempionu līgas finālturnīrs telpu futbolā ar kontinenta četru spēcīgāko klubu un daudzu telpu futbola zvaigžņu piedalīšanos. Biļetes no 31. marta pieejamas publiskajā tirdzniecībā vietnē "lff.lv/biletes".

Iepriekš biļetes kā pirmajiem bija pieejamas līdzjutējiem, kuri ir pieteikušies LFF jaunumu saņemšanai e-pastā. Interese spēļu apmeklēšanai ir liela, par ko liecina jau 1000 pārdoto biļešu.

Viena iegādāta biļete ļaus apmeklēt abas attiecīgās dienas spēles - pusfināla mačus 29. aprīlī (plkst. 18:00 un 21:00) un cīņas par medaļām 1. maijā (plkst. 15:00 un 18:00).

UEFA Čempionu līgas finālturnīrā Rīgā piedalīsies kontinenta četras spēcīgākās telpu futbola klubu komandas - pašreizējā titula īpašniece "Sporting CP" no Portugāles, vēl viena šīs valsts pārstāve un 2010. gada čempione "Benfica", trīskārtējā turnīra uzvarētāja un iepriekšējā fināliste "Barcelona" no Spānijas, kā arī ACCS FC no Francijas ar slaveno Rikardinju sastāvā. Ceturtās komandas dalību tikko kā apstiprinājusi Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA), aizstājot Krievijas klubu "Tyumen".

Finālturnīru Rīgā veidos pusfināla spēles, kā arī mačs par 3./4. vietu un fināls. Pusfināla pāru izloze notiks 7. aprīlī Nionā.

Kā jau ziņots iepriekš, šīs ir nozīmīgākās starptautiska līmeņa UEFA rīkotās sacensības, kuru uzņemšana uzticēta Latvijai. Iepriekš 2019. gadā Rīgā norisinājās pirmais Eiropas čempionāta finālturnīrs U-19 vecuma telpu futbola izlasēm. UEFA līdztekus LFF spējām uzņemties šāda turnīra rīkošanu ir novērtējusi arī Rīgas kā spēļu mājvietas augsto līmeni nepieciešamajā infrastruktūrā un tūrisma iespējās.

Pēdējos desmit gados UEFA Čempionu līgas telpu futbolā izšķirošās spēles notikušas Horvātijā, Spānijā, Kazahstānā, Portugālē un Gruzijā.