Salāhs ar vārtiem palīdz Ēģiptei svinēt uzvaru Āfrikas Nāciju kausa mačā

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51225487 [REQUEST_URI] => /news/futbols/salahs-ar-vartiem-palidz-egiptei-svinet-uzvaru-afrikas-naciju-kausa-maca.d?id=51225487 [REDIRECT_URI] => /news/futbols/article.php?id=51225487 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/futbols/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/futbols/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.133 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 78.28.198.162 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_ACCEPT] => text/html, application/xhtml+xml, image/jxr, */* [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => lv,en-US;q=0.8,en;q=0.5,ru;q=0.3 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko [HTTP_COOKIE] => c_del=; enr_cxense_throttle=throttle; __utmz=113760658.1553577751.363.42.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); evid_0025=1ce5a498-f293-4e48-99e8-4ed6c2611493; emps=1:1556453843946|1|1556453843946; cX_P=jasp7skl1ddfu9wh; cX_G=cx%3A17yvds5vjewk82ai1egfml6d5x%3A24mjojrunb56i; newdelfilayout2018=0; __gads=ID=2f7b0f1fb26e8b9f:T=1556903717:S=ALNI_MZpm9aG-XGzf8h19pmyo-SSwBHpVw; __io_r=https://www.facebook.com/; __utma=113760658.52174129.1512422348.1559048335.1559573230.369; delfi-adid=13b2f50c-b07f-49dd-89e6-51cf6dce5264%2C1533197084256%2C1559540598556; _io_un=26; dcid=697441601,1,1591342855,1512422338,2fa61b3198c1915abb1bb29dc2df1510; _gid=GA1.2.441834999.1561441673; idp=574415%2C453857%2CAino+Salmi%C5%86%C5%A1%2C20h0nq%2C2be91589c8f5d5f2ddb0101b78818a35073f8606; _ga=GA1.2.52174129.1512422348; _fbp=fb.1.1549095120903.1550884363; __gfp_64b=UsDK9FQf0ZJgYENwf4UDx4LUegBNIbJjWxDeXs6ocIP.W7; _fbc=fb.1.1560681889757.IwAR2jX5y_kwaEilPc1YPyG3blABtX656TCTt8TwQA4-X38-tbh3DHuTfMdn8; cX_S=jxeblol2vvzsiuc4; cstp=604800; __glmrid=45c9de7e-30f7-4dd9-9a40-7dd0257dd354; evid_ref_0025=false; polc=1; evid_0025=1ce5a498-f293-4e48-99e8-4ed6c2611493; enreachresp_0025=ecid86; __io_unique_43359=27; enr_adform_sent=1; adptcmp_0025=86:12381:2; __io_r=google.lv; polc_v2=1; enr_cxense_throttle=throttle; _cb=q2W07CZ-NGtCt6XoA; _cb_ls=1; enr_cint_sent=1; __io_first_source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F; mostread_lastadded=0; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#f-kv1003#e-kv1004#a-kv1007#d-kv1008#g-kv1009#10-kv1009#16-kv1009#20-kv1009#22-kv1009#23-kv1009#4-kv1009#5-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; evid_v_0025=20190627033504; _chartbeat2=.1512422359410.1559048335507.1110110110010001.XINJWdH5iICYj4LJCYUPbUBHr1dr.1; __io=f997540c9.afa3355b3_1560361346266; adptset_0025=1; __io_lv=1561620133900; __io_visit_43359=1; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1440993727 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 78.28.198.162, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/futbols/salahs-ar-vartiem-palidz-egiptei-svinet-uzvaru-afrikas-naciju-kausa-maca.d?id=51225487 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/futbols/article.php [REQUEST_TIME] => 1561620215 )

27.06.2019 09:58 Salāhs ar vārtiem palīdz Ēģiptei svinēt uzvaru Āfrikas Nāciju kausa mačā Authors LETA Article Actions Foto: EPA/Scanpix/LETA Šī gada Āfrikas Nāciju kausa futbolā saimniece Ēģipte trešdien svinēja uzvaru A apakšgrupas spēlē, nodrošinot vietu izslēgšanas turnīrā. Ēģiptieši Kairā ar rezultātu 2:0 (2:0) pārspēja Kongo Demokrātisko Republiku. Pirmos vārtus mača 25.minūtē guva Ahmeds Elmohamadī, kurš pēc centrējuma soda laukumā uzvarēja burzmā vārtu priekšā. Savukārt otro reizi mājinieki izcēlās divas minūtes pirms puslaika beigām, kad Mohameds Salāhs saņēma Mahmuda Hasana tālu piespēli un pēc ielaušanās soda laukumā no aptuveni 13 metriem raidīja bumbu tīklā. Ēģiptes izlase pirms mača zaudēja pussargu Amru Vardu, kurš tika atskaitīts no komandas, jo vairākas sievietes viņu apsūdz seksuāla rakstura aizskarošu ziņu sūtīšanā. "Komanda ir stipra, taču neesam priecīgi par jebkuru zaudējumu. Koncentrējāmies un nospēlējām visas 90 minūtes vienā līmenī. Domāju, ka kāda prombūtne neietekmēs mūsu sniegumu," pēc cīņas teica Ēģiptes izlases galvenais treneris Havjers Agirre. Pirms tam šajā pašā apakšgrupā Uganda nospēlēja neizšķirti 1:1 (1:1) ar Zimbabvi. A apakšgrupā ar sešiem punktiem divās spēlēs vadībā ir Ēģipte, kam ar četriem punktiem seko Uganda, tālāk ar vienu punktu ir Zimbabve, kamēr Kongo Demokrātiskā Republika šobrīd ir bešā. Āfrikas Nāciju kausa izcīņā piedalās 24 izlases, kas sadalītas sešās apakšgrupās. Izslēgšanas turnīru sasniegs grupu pirmo divu vietu ieguvējas, kā arī četras labākās izlases no trešo pozīciju guvušajām komandām. 2019.gada Āfrikas Nāciju kausa izcīņa Ēģiptē norisināsies līdz 19.jūlijam. Sākotnēji Nāciju kausa izcīņas rīkošana tika uzticēta Kamerūnai, taču tā kavējās ar termiņiem, un bija bažas par drošību. Līdz ar to prestižākais izlašu turnīrs Āfrikā pārcelts uz Ēģipti. Ēģipte Āfrikas Nāciju kausa izcīņu rīko piekto reizi vēsturē. Šeit turnīrs norisinājās arī 1959., 1974., 1986. un 2006.gadā. Tieši Ēģipte ar septiņām zelta medaļām ir Nāciju kausa titulētākā komanda. Iepriekšējā turnīrā, kas notika aizpērn Gabonā, triumfēja Kamerūna. Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags Futbols Pamanījāt kļūdu?

Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots. Comment Form