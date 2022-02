'Salzburg' UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā spēlē spēlē neizšķirti ar 'Bayern'

Austrijas futbola klubs "Salzburg" trešdien savā laukumā UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā spēlē nospēlēja neizšķirti ar Minhenes "Bayern", bet otrā cīņā Milānā uzvaru svinēja "Liverpool".

"Salzburg" mājās spēlēja 1:1 (1:0) ar Minhenes "Bayern".

21.minūtē mājiniekus vadībā pēc Brendena Eronsona piespēles izvirzīja Juniors Adamu, trāpot vārtu labajā stūrī - 1:0.

Laba vārtu gūšanas iespēja Bavārijas klubam bija Līrojam Sanē, kas palika neizmantota, bet puslaika kompensācijas laikā tiesnesis Maikls Olivers pieprasīja video atkārtojumu, kas gan nenoveda pie 11 metru soda sitiena pa viesu vārtiem.

Rezultātu viesi izlīdzināja 90.minūtē, kad bumba pēc centrējuma no labās puses nonāca pie Kingslija Komana, kurš to no vārtsarga laukuma līnijas raidīja vārtu kreisajā stūrī - 1:1.

Otrā cīņā Milānas "Inter" mājās ar 0:2 (0:0) zaudēja "Liverpool".

Vārtu gūšanas momenti bija abām komandām. 60.minūtē Edins Džeko pat iekaroja viesu vārtus, taču atradās aizmugurē, un vārti netika ieskaitīti.

Spēles iznākums izšķīrās otrā puslaika beigās, kad 75.minūtē vārtus guva Robertu Firminu, bet astoņas minūtes vēlāk - Mohameds Salāhs.

Atbildes spēles notiks 8.martā.

Vēl četras pirmās kārtas spēles notiks nākamnedēļ.

UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā 32 komandas bija sadalītas astoņās grupās pa četrām katrā. Divas pirmās iekļuva nākamajā kārtā, trešā pārcēlās uz Eiropas līgas sacensībām, bet ceturtajai Eiropas kausu sezona bija beigusies.

Šīs sezonas fināls norisināsies 28.maijā norisināsies Sanktpēterburgā, Krievijā.

2020./2021.gada sezonā līgas sacensību finālā Portugāles pilsētā Portu Londonas "Chelsea" ar 1:0 pārspēja Mančestras "City".