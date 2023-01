Sašutumu raisa FIFA prezidenta Infantīno pašiņbilde pie Pelē zārka

Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) prezidents Džanni Infantīno saņēmis pamatīgu kritiku par savu neētisko rīcību – viņš uzņēmis pašiņbildi pie leģendārā brazīļu futbolista Pelē zārka.

Futbola karalis Pelē mūžībā devās 2022. gada nogalē, bet šonedēļ Brazīlijā notika atvadīšanās no sporta leģendas. Atvadīšanās no Pelē notika Santusā, kur cieņu aizgājušajam atdeva arī Infantīno. Tomēr atvadīšanās laikā Infantīno pie Pelē zārka uzņēma pašiņbildi kopā ar starp daudzām brazīļu bijušajām futbola zvaigznēm.

FIFA prezidents vēlāk sociālos tīklos taisnojās, ka Pelē bijušie komandas biedri "lūdza uztaisīt visiem kopā selfiju, bet viņi nezināja, kā to izdarīt".

"Tāpēc, lai būtu noderīgs, es paņēmu no viena no viņiem telefonu un nofotografēju mūs visus. Ja izpalīdzība Pelē komandas biedriem rada kritiku, es ar prieku to uztveru un turpināšu palīdzēt tiem, kas ir piedalījušies futbola leģendārāko lappušu rakstīšanā," uzsver Infantīno, publicējot bildes no atvadu ceremonijas. "Es tik ļoti cienu un apbrīnoju Pelē un vakardienas ceremoniju, ka es nekad nedarītu neko tādu, kas būtu jebkādā veidā necienīgs."

Drīz pēc tam Infantīno saņēma kritiku sociālajos tīklos, futbola vadītāja rīcību nodēvējot par "apkaunojošu", "šausmīgu" un "pretīgu". Kāds lietotājs aicinājis Infasntīno arestēt par necieņas izrādīšanu, bet cits lietotājs salīdzinājis Infantīno ar viņa priekšgājēju Zepu Blateru, kura laikā FIFA skāra lielākais korupcijas skandāls. "Domāja, ka sliktāk par Blateru nevar būt. Viņš ir piecdesmit reizes sliktāks."