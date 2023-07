Saūda Arābijas klubs piedāvā astronomisku summu par Parīzei kurvīti iedevušo Mbapē

Saūda Arābijas klubs "Al-Hilal" piedāvājis 300 miljonus eiro par Francijas futbolistu Kilianu Mbapē, kurš nav gatavs pagarināt līgumu ar Parīzes "Saint-Germain" (PSG), vēsta "Sky Sports".

Mbapē un PSG sāga ilgst jau vairākas nedēļas. Uzbrucējs ar Parīzes komandu neesot gatavs pagarināt līgumu, kas noslēgsies pēc nākamās sezonas, tāpēc "Saint-Germain" atskaitījusi viņu no pirmssezonas treniņnometnes un sākusi uzklausīt citu klubu piedāvājumus.

Kā ziņo "Sky Sports", "Al-Hilal" par Mbapē oficiāli piedāvājusi 300 miljonus eiro, kas būtu jauns transfēra rekords. Tā ir līdz šim nepieredzēta summa pasaules futbolā, turklāt šķiet astronomiska, ņemot vērā, ka spēlētāja līgums ir spēkā tikai uz vēl vienu gadu - tad viņš būtu pieejams par brīvu. Šī brīža transfēra rekords pieder Mbapē komandas biedram Neimāram - par viņu PSG 2017. gadā "Barcelona" klubam samaksāja 222 miljonus.

Izskanējusi neoficiāla informācija, ka Mbapē jau vienojies nākamvasar bez maksas pievienoties Madrides "Real", tāpēc PSG uzspiež uz jauna līguma parakstīšanu, lai par futbolistu varētu iegūt vismaz kādu summu.

Tomēr "Al-Hilal" šobrīd piedāvā iespaidīgu naudu, un PSG šim aicinājumam pārdot esot gatava piekrist. Saūda Arābijas klubs turklāt esot gatavs ar 24 gadus veco Mbapē slēgt līgumu tikai uz vienu sezonu, lai viņš varētu nākamgad pārcelties bez maksas uz Madrides "Real".

Vienas sezonas līguma vērtība tiek lēsta varenu 700 miljonu eiro vērtībā jeb 13,4 miljoni eiro nedēļā.

BBC tikmēr ziņo, ka vairāki pasaules elites klubi izrādījuši interesi par Mbapē, kura algas prasības gan var piepildīt vien retais.

🚨🚨 Al Hilal have submitted a formal offer of €300m for Kylian Mbappe!

Their offer in detail:

• €300M fee to PSG

• €700M salary, €13.4M-a-week

• One-year contract

• This will allow him to join Real Madrid for free next summer pic.twitter.com/nx956k3YrM