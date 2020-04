Saveļjevs: Itālijas A sērijā varu pacīnīties par vietu sastāvā

Izmantojot savas iespējas, iekļūt Itālijas augstākās līgas (A sērijas) futbola komandas sastāvā neesot nemaz tik neiespējami, sarunā ar Latvijas Futbola federāciju (LFF) teica Latvijas U-21 izlases spēlētājs Aleksejs Saveļjevs, kurš savas prasmes slīpē A sērijas vienībā Veronas "Hellas".

Jau ziņots, ka Latvijas futbola izlases draudzības spēles ar Melnkalnes un Sanmarīno izlasēm 26. un 31. martā koronavīrusa Covid-19 straujās izplatības dēļ ir atceltas.

"Mūsu klubā, paldies Dievam, neviens saslimšanas gadījums līdz šim vēl nav bijis. Es gan pirms divām nedēļām atlidoju uz Latviju. Tās bija vēl pēdējās dienas pirms robežu slēgšanas. Ierados Rīgā. Dainis Kazakevičs mani uzaicināja uz valstsvienības treniņnometni marta pārbaudes spēlēm. Taču izlases mači tika atcelti, un es pats arī vairs netieku atpakaļ," LFF stāstīja 21 gadu vecais futbolists, kurš atklāja, ka treniņu process tā dēļ nav apstājies.

"Katru dienu atnāk norādījumi [no komandas], pie kā papildus piestrādāt. To arī cītīgi daru, kamēr esmu iestrēdzis Rīgā uz nenoteiktu laiku. Itālijas klubā gan arī nav diži lielākas skaidrības. Tur ir aizliegts iziet no mājām ārā."

Sezonas sākumā Saveļjevs gandrīz nonāca citā komandā, tomēr beigās nolēma palikt Veronā, lai trenētos kopā ar vienību. Šī gada janvārī viņš uz īres līguma pamata nonāca Itālijas trešās augstākās līgas jeb C sērijas vienībā "Rende", kuras rindās aizvadīja sešas spēles, gūstot vienus vārtus.

"Sezonas pirmajā pusē trenējos gan ar galveno, gan ar jauniešu komandu. Visu laiku mēģināju sevi uzturēt labā sportiskā formā," skaidroja Saveļjevs. "Glāba tas, ka bija daudz izsaukumu uz U-21 izlasi. Tur bija daudz maču, tā ka pavisam bez spēļu prakses nepaliku. Tas ļāva saglabāt sportisko formu."

Futbolists arī bija pārliecināts, ka nākotnē spēs tikt kādas A sērijas komandas sastāvā, jo tas neesot neiespējami.

"Var tur cīnīties par vietu sastāvā. Tikai pacietīgi jāgaida sava iespēja un, kad tāda radīsies, jāieķeras tajā ar zobiem un nagiem, lai nepalaistu garām. Ja vienreiz iespēja paliks neizmantota, otru turpat var arī nesagaidīt," lielo konkurenci raksturoja futbolists. "Treniņi ar jauniešu un galveno komandu ir milzīga atšķirība. Tempa, pašatdeves ziņā tās ir divas dažādas pasaules."

Tāpat U-21 izlases spēlētājs atskatījās uz rudenī aizvadīto Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla pirmo apli.

"Snieguma ziņā viss bija labi. Visu laiku pietrūka dažādu sīkumu," izlases varējumu raksturoja Saveļjevs. "Nedrīkstējām zaudēt punktus pret igauņiem. Tur bija iespējas pašiem iesist vairāk, varēja arī neielaist tos vārtus tik muļķīgā veidā."

"Ar serbiem nospēlējām neizšķirti. Pašās beigās ielaidām "ne obligātus" vārtus pēc standartsituācijas. Ar Krieviju gan bija ļoti sarežģīta spēle, bet arī tur pašu kļūdas mūs pievīla. Varējām savākt vairāk punktu. Uzskatu, mums ir tīri laba un spēlējoša komanda. Otrajā riņķī, domāju, vēl pacīnīsimies par kāpumu tabulā."

Latvijas U-21 izlasei 27. martā bija paredzēta Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra spēle pret Poliju, bet vēlāk jūnijā bija plānota dalība Baltijas kausā. Visi mači pagaidām ir pārcelti un nenoteiktu laiku.

Jūnijā nenotiks arī Eiropas Futbola asociāciju savienības (UEFA) Čempionu līgas un Eiropas līgas turnīri. Jau pagājušajā nedēļā UEFA pieņēma formālu lēmumu koronavīrusa dēļ atlikt Eiropas klubu turnīru finālus, kas sākotnēji bija paredzēti maijā.