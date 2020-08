'Sevilla' sesto reizi sešos finālos uzvar Eiropas līgā

Arī Itālijas futbola grands Milānas "Inter" piektdien Ķelnē UEFA Eiropas līgas finālā nespēja sabojāt perfekto "Sevilla" bilanci šo sacensību finālos - seši fināli un sešas uzvaras.

Milānas "Inter" zaudēja "Sevilla" ar 2:3 (2:2).

Vārtus Milānas vienības labā guva Romelu Lukaku un Djego Godins, kamēr Spānijas vienībā ar diviem rezultatīviem sitienam izcēlās Lūks de Jongs un ar vienu - Djegu Karloss.

"Inter" vadībā izvirzījās jau piektajā minūtē, kad Karloss bez ceremonijām soda laukumā nogāza Lukaku. Pats cietušais realizēja 11 metru soda sitienu.

Tad pienāca de Jonga kārta gūt vārtus ar galvu. 12.minūtē viņš pēc Hesusa Navasa centrējuma no labās puses ar galvu no tuva attāluma iedzina bumbu "Inter" vārtos, bet 21 minūti vēlāk viņš to pašu paveica pēc brīvsitiena izspēles, piespēlētāja lomu tēlojot Everam Banegam.

Puslaika pārtraukumā komandas devās ar neizšķirtu rezultātu. 36.minūtē līdzīgus vārtus ar galvu pēc brīvsitiena izspēles guva arī Godins - 2:2.

Vēlreiz vadībā "Sevilla" izvirzījās 74.minūtē, kad atkal galvenajās lomās bija Djegu Karloss un Lukaku. Pēc brīvsitiena izspēles bumba milāniešu soda laukumā atleca pie Karlosa, kurš to atmuguriski pār sevi sita vārtu virzienā. Bumba lidoja garām, taču Lukaku katram gadījumam mēģināja to atsist, taču perfekti pielaboja vārtos - 3:2 "Sevilla" labā. Vārti gan tika ieskaitīti Karlosam, kuram tie bija pirmie sezonas astoņos Čempionu līgas mačos.

Pirmajā no sešām mača kompensācijas laika minūtēm teicama iespēja izlīdzināt rezultātu no vārtsarga laukuma stūra bija uz maiņu laukumā nākušajam Antonio Kandrevam, taču sitiens no gaisa nesanāca spēcīgs, Bono atvairot bumbu uz stūri.

Pusfinālā Diseldorfā Milānas "Inter" ar 5:0 (1:0) sagrāva Doņeckas "Šahtar", bet "Sevilla" finālā iekļuva pēc 2:1 (1:1) uzvaras pār Anglijas klubu Mančestras "United".

"Sevilla" ir pieckārtēja UEFA Eiropas līgas čempione un uzvarējusi visos finālos, kuros spēlējusi - tituli izcīnīti 2006., 2007., 2014., 2015. un 2016.gadā.

Pērn UEFA Eiropas līgas finālā divu Londonas klubu duelī "Chelsea" ar 4:1 uzvarēja "Arsenal".