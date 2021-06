Šišhanova dokumenti: Adlans un Oļegs – draudzība no Kišiņevas līdz Ventspilij

Futbola kluba "Ventspils" finansētājs Adlans Šišhanovs un Latvijā uz mūžu no futbola diskvalificētais Oļegs Gavrilovs ir seni paziņas, kuri ar futbola spēlēm manipulēja krietni vēl pirms Ingušijā dzimušā Krievijas uzņēmēja ienākšanas Kurzemes klubā, liecina žurnālistu Ulda Strautmaņa ("Delfi") un Agra Suveizdas ("Sportacentrs.com") rīcībā nonākušie dokumenti.

Dokumenti liecina, ka par Šišhanova un Gavrilova darbībām informēti (vai vismaz nojauta) bija vairāki cilvēki Latvijā, starp viņiem – arī viens no savulaik labākajiem Latvijas tiesnešiem, tagadējais čempionvienības "Riga FC" izpilddirektors Romāns Lajuks. Viņa vārds vēl tiesneša karjeras laikā nereti saistījās ar aizdomīgām spēlēm, arī pēc tiesneša karjeras Lajuks ne vienu reizi vien darbojies komandās, pār kurām krita aizdomu ēna par sarunātām spēlēm. Tomēr allaž Lajuks izsprucis sveikā un nekādus sodus nav saņēmis.

2009. gadā Latvijā bija pirmais lielais totalizatoru skandāls, kurā mūža diskvalifikāciju saņēma Daugavpils "Dinaburg" prezidents Gavrilovs un galvenais treneris Tamazs Pertija, kurš vēlāk tika reabilitēts, bet virkne spēlētāju saņēma nosacītas diskvalifikācijas. Gavrilovam gan saglabājās mūža diskvalifikācija, tomēr Šišhanovs neilgi pēc tam ar daugavpilieti iepazinās tieši kā ar futbolu saistītu cilvēku.

Tikšanās Maskavā. Vai tomēr Pēterburgā?



"Es iepazinos ar Oļegu Gavrilovu 2011. gadā. Mēs tikāmies Sadraudzības kausā Krievijā. Turnīra laikā tikāmies Maskavā (iespējams, ka Šišhanovs sajauca gadu vai pilsētu, jo 2011. gadā Sadraudzības kausu uzņēma Sanktpēterburga, bet Maskavā tas notika 2010. gadā – aut.). Viņš iepazīstināja ar sevi kā futbola aģentu un piedāvāja mums pāris futbolistu. Tā mēs sākām savstarpējo komunikāciju. Pēc Gavrilovam piederošajam Daugavpils klubam piespriestajām sankcijām mūsu attiecības kļuva tīri formālas, un tām nebija saistības ar futbolu. Mēs runājamies pa telefonu un tiekamies šad un tad, bet šīm attiecībām nav nekāda sakara ar futbola klubu "Ventspils"," oficiālajā intervijā UEFA apgalvoja Šišhanovs, tādējādi maldinot UEFA izmeklētājus.

Šišhanovs pirms sarunas ar UEFA izmeklētājiem informēts par to, ka atbilstoši UEFA Disciplinārajam kodeksam viņam jāsadarbojas un uz atbildēm jāsniedz patiesa informācija. Lai gan Šišhanovs solījis teikt tikai patiesību un visu informāciju, kas ir viņa rīcībā saistībā ar izskatāmo jautājumu par "Ventspils" iespējamo saikni ar spēļu manipulācijām, Kurzemes kluba prezidents vairākos jautājumos maldinājis UEFA pārstāvjus. Raksturīgi Šišhanovam, uz UEFA jautājumiem "Ventspils" prezidents atbildējis pats un bez advokāta palīdzības.

Piemēram, Šišhanova teiktais par saikni ar Gavrilovu īsti neatbilst faktiem. Jau 2011. gadā, kad it kā Šišhanovs iepazinies ar Gavrilovu, Oļegs Gavrilovs jau bija diskvalificēts uz mūžu no Latvijas futbola – nevis sankcijas saņēma pēc viņu pirmās tikšanās. Šišhanovs sarunā gan bija ļoti izvairīgs un ne visai tieši izteicās par attiecībām ar Gavrilovu. Viņš apgalvoja, ka šogad Turcijā tikai otro reizi 18 mēnešu laikā ticies ar Gavrilovu, bet neko nesaka par to, cik bieži savā starpā komunicējuši, piemēram, telefoniski. Šišhanovs vēlas iegūt pastāvīgas dzīves atļauju Turcijā un uz turieni pārcēlies 2020. gada augustā, kad Latvijas varas iestādes iekļāva viņu "melnajā sarakstā".

"Viņš bija Antaljā, es netālu tur biju, tāpēc tikāmies. Pats Gavrilovs varētu jums pateikt, kādēļ bija ieradies Turcijā. Viņš neatbrauca pēc mana ielūguma," skaidroja Šišhanovs, kurš atklāja, ka Gavrilovs vismaz reizi tiešām ir klātienē vērojis "Ventspils" pārbaudes spēli, taču ieradies bez uzaicinājuma un pašrocīgi – lai vērotu ventspilnieku nigēriešu uzbrucēju Kazīmu Aderounmu.

Jāpiebilst, ka "Ventspils" lietas ietvaros UEFA nav runājusi ar vairākos skandālos iesaistīto Gavrilovu. Iemesls ir tikai viens – Gavrilovs oficiāli nav saistīts ne ar vienu futbola klubu, tādējādi UEFA nemaz nav "ieroču", lai panāktu sarunu ar viņu.

Šišhanovs intervijā noliedz, ka pirmajā tikšanās reizē ar Gavrilovu apsprieduši spēļu rezultātu iespējamo ietekmēšanu vai viņam tāds piedāvājums būtu izteikts. Krievijas uzņēmējs konkrēti nerunā par tālāko sadarbību, vai un kad kopīgi ietekmējuši vai centušies ietekmēt kādu no spēlēm. Tāpat Šišhanovs norāda, ka par Gavrilovu – tāpat kā par sevi – dzirdējis dažādas runas saistībā ar iespējamo spēļu rezultātu manipulēšanu, bet tās bijušas tikai runas. "Gavrilovs futbolā ir vairāk nekā 10 gadus, bet neesmu dzirdējis, ka viņam inkriminētu kaut ko par neētisku darbību futbolā."

"Lai es varētu noliegt kādas baumas, tad tam ir jānotiek manu acu priekšā. Tātad man pašam ir jābūt kādu darbību dalībniekam vai jābūt aculieciniekam. Un šie nav tie gadījumi," apgalvo Šišhanovs.

Pirmās kopdarbības Moldovā



Šišhanova vārdi gan nesaskan ar UEFA izmeklētāju, Moldovas un Latvijas tiesībsargājošo institūciju dokumentiem. No Gavrilova telefona un citiem datu nesējiem iegūtā informācija apstiprina aizdomas, ka abi kungi ietekmējuši ne tikai četras Eirokausu spēles, par kurām sodīta "Ventspils", Šišhanovs un Djakins, bet vēl pirms tam "spēkus izmēģinājuši" ar Moldovas klubiem. Visticamāk, abu kopdarbība spēļu ietekmēšanā bijusi ilgstošāka, tomēr UEFA dokumentos, kas nonākuši žurnālistu rīcībā, pirmā spēle datēta ar 2016. gadu. Vairāk par dokumentos iekļautajiem uzvārdiem un konkrētām aizdomīgām spēlēm runāsim turpmākajos rakstos.

Dokumentos pirmā ietekmētā spēle minēta 2016. gada vasarā. 28. jūnijā UEFA Eiropas līgas atlasē pirmajā kārtā Šišhanova ietekmē esošā "Dacia" ar 0:1 zaudēja "Kapaz" no Azerbaidžānas. Pirmajā spēlē Azerbaidžānā bija neizšķirts, bet tad mājās "Dacia" zaudēja ar 0:1. Pirms pirmās spēles Gavrilovs un Šišhanovs apsprieda, ka viesos nepieciešams labi nospēlēt, bet pēc tam mājās var arī "ļaut zaudēt". Tiesa, šajā spēlē kaut kas duetam īsti nesanāca, jo spēle noslēdzās ar 0:0, bet pirms mača Šišhanovs ar Gavrilovu apsprieda iespēju likt uz "Dacia" uzvaru, neielaižot bumbu savos vārtos. Uz "Dacia" uzvaru bija plānots likt 50 000 eiro, jo "svilpis apsolīja" (tā sarakstē ar Gavrilovu saka Šišhanovs, norādot uz tiesneša nopirkšanu).

Nepilnu mēnesi vēlāk Šišhanovs ar Gavrilovu apsprieda, kā ietekmēt Moldovas čempionāta spēli starp Kišiņevas "Academia" un "CF Ungheni". 24. jūlijā notikušajā spēlē ar 4:1 (3:0) uzvarēja "Academia". Šišhanovs ar Gavrilovu apsprieduši, ka pirmajā puslaikā jāliek likmes uz vismaz diviem vārtiem un "Academia" uzvaru, bet otra veida likmes jāliek uz "Academia" uzvaru visā spēlē ar vismaz divu vārtu pārsvaru un kopā gūtiem vismaz četriem vārtiem. Šajā spēlē likmes izdarītas vismaz 40 000 eiro apmērā, bet tīrā peļņa bijusi 26 500 eiro.

2017. gada 26. novembrī Šišhanovs ar Gavrilovu ietekmēja citu Moldovas čempionāta spēli starp "Dinamo-Auto" un "Dacia". Mačā ar 3:2 (2:1) uzvarēja "Dinamo-Auto". Abi detalizēti apsprieda likmju likšanu gan pirms spēles, gan pašas spēles laikā. Sarunās minēts, ka pirmajā puslaikā ar 2:1 uzvarēs "Dinamo-Auto", kas arī notika. Simboliski – tā bija "Dacia" pēdējā spēle pirms Šišhanova aiziešanas.

Sveika, Ventspils!



Dažus mēnešus pēc šīs spēles Šišhanovs jau pārcēlās uz Latviju, nopērkot FK "Ventspils" akciju kontrolpaketi. Vēl pirms ierašanās Kurzemē bija izskanējušas runas par Gavrilova un Šišhanova saiknēm, bet pēc ienākšanas "Ventspilī" abi vīrieši nereti redzēti kopā. Vēl raksturīgāks fakts: pēc Šišhanova atnākšanas UEFA drošības sistēmās brīdinājumi par aizdomīgiem ventspilnieku mačiem iedegās kā sabojātā luksoforā – te sarkanā, te dzeltenā krāsā.

UEFA redzeslokā pusotra gada laikā nonāca vismaz desmit spēles, bet UEFA bargo sankciju pamatā ir četras UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas spēles ar futbola kluba "Ventspils" dalību:

- pirmās kvalifikācijas kārtas atbildes spēle 2018. gada 19. jūlijā izbraukumā pret Albānijas "Luftetari" (3:3), pirms tam mājās uzvarot ar 5:0;

- otrās kvalifikācijas kārtas pirmā spēle 2018. gada 26. jūlijā savā laukumā pret Francijas "Bordeaux" (0:1), pēc tam viesos zaudējot ar 1:2;

- pirmās kvalifikācijas kārtas atbildes spēle 2019. gada 18. jūlijā izbraukumā pret Albānijas "Teuta" (0:1), pirms tam mājās uzvarot ar 3:0;

- otrās kvalifikācijas kārtas atbildes spēle 2019. gada 1. augustā izbraukumā pret Maltas "Gzira United" (2:2), pirms tam mājās uzvarot ar 4:0.

Visos šajos UEFA mačos kopā ar Šišhanovu parādās Gavrilova vārds. Turklāt Gavrilovs tieši bija iesaistīts iespējamā spēļu rezultātu ietekmēšanā, to apspriežot ne tikai ar Šišhanovu, bet arī citām personām.

Par vienu no mačiem jau detalizēti rakstījām – Šišhanovs ar Gavrilovu, tikmēr paralēlā operācijā iesaistot Djakinu, centās ietekmēt "Ventspils" spēli pret "Girondins de Bordeaux". Kā zināms, par neziņošanu saistībā ar centieniem kukuļot desmit gadu sodu no UEFA saņēma krievu futbola tiesnesis Sergejs Lapočkins.

2018. gada 19. jūlijā Gavrilovs bija Albānijā, kur bija ieradies uz spēli pret "Luftetari". To apliecina ne tikai sarakstes, bet arī bilde, ko atrada Gavrilova telefonā. Gavrilovs, Šišhanova uzticamības personas Aslambeks Edilsultanovs (šobrīd oficiālais "Ventspils" galvenais īpašnieks) un Rustams Polonkojevs kopā ar tulku Mihailu devušies pie kādiem albāņiem, ar kuriem apspriesta spēles manipulēšana. Sarunā arī pieminēts Valentīns Iļjevs, kurš zināms kā Šišhanova miesassargs un šoferis.

Nav zināms, vai Šišhanovs pats arī bijis klāt sarunā ar albāņiem, bet zināms, ka neilgi pirms spēles Gavrilovs deva zaļo gaismu savai sievai izdarīt likmi 3000 eiro apmērā uz konkrētu prognozi.

Mēnesi vēlāk augustā Šišhanovam ar Gavrilovu jau nācās taisnoties albāņiem, ka plāns nav izdevies, jo daudzi totalizatoru kantori apturējuši likmju pieņemšanu un izņēmuši spēli no saviem sarakstiem. Šišhanovs uzdeva Gavrilovam atsūtīt ekrānuzņēmumus, kas apliecinātu, ka spēle izņemta no totalizatoru kantoriem, lai varētu "tikt skaidrībā ar tiem tipiņiem". Šišhanovs rakstīja Gavrilovam, ka trīs dienas bijušas "sarunas", tāpēc svarīgi pierādīt albāņiem, ka no Šišhanova un Gavrilova puses viss tika izdarīts, lai likmes izietu. Taču plāns izjuka, kad bukmeikeru kantori, sajuzdami spēles ietekmēšanu, apturēja likmju pieņemšanu.

UEFA savā izmeklēšanā noskaidrojusi, ka bukmeikeru kantori apturējuši vismaz viena konta darbību, kas piederējis Šišhanovam saistībā tieši ar konkrēto spēli Albānijā.

2019. gada augustā Šišhanovs ar Gavrilovu likuši likmes uz "Ventspils" spēli viesos pret "Gzira United". No sarakstēm, kas "izvilktas" no Gavrilova telefona, redzams, kā notikusi darbība spēles dienā. Gavrilovs solījis kādai nenoskaidrotai personai, ka "darbosies atkarībā no rezultāta spēles gaitā", bet tad interesējies, "cik daudz viņi var nopirkt pārtraukumā" un "cik daudz viņi var piepirkt man". Tieši spēles pārtraukumā vēlāk novērota aktīva likmju likšana ar lielām summām. Gavrilova telefonā atrastie pieraksti liecina, ka Šišhanovs izdarījis likmes (pats vai ar starpnieku vai Gavrilova palīdzību) uz ventspilnieku spēlēm pret "Gzira United".

Vai Šišhanovs "uzmeta" Gavrilovu?



Tomēr ne vienmēr Šišhanovs darbojies uz vienu roku ar Gavrilovu (un otrādi). No "izvilktajām" sarunām noprotams, ka 2019. gada 18. jūlijā Šišhanovs, neinformējot Gavrilovu, manipulējis ar "Ventspils" spēli pret albāņu vienību "Teuta".

"Skaties tagad "balagānu" Albānijā. Saka, ka neesot it kā sarunājuši. Viņi vēl ņems un viņu izd... (cenzēts) no dusmām. Vai arī atdos (spēli). Tikai divi varianti," Gavrilovs "WhatsApp" sarakstē ziņoja Lajukam. "Riga FC" pašreizējais izpilddirektors jau pēc spēles atbildēja Gavrilovam, ka "Dievs tomēr ir". Ventspilnieki spēli zaudēja ar 0:1.

"Es tev saku, ka bosam (Šišhanovam) būs skandāls. Jūti?" Lajukam rakstīja Gavrilovs. Lajuks jautāja, vai apzināti zaudējuši, uz ko Gavrilovs atbildēja ar necenzētiem vārdiem. Gavrilovs norādīja, ka spēles laikā likmes aizdomīgi samazinājušās. "Nezinu, ar ko viņš tur brīnumu veido."

Vēlāk Lajuks informēja Gavrilovu, ka par spēli jau "sākuši interesēties ārzemēs". Gavrilovs vēlējās zināt, vai aizdomas radušās arī Latvijā, bet tad vēl tādu nav bijis. Lajuks interesējās, vai par spēli būs "sarkanais karogs" no UEFA uzraugu puses, uz ko Gavrilovs atbildēja: "100%."

"UEFA izskatīs. Vajadzēja likt maksimumu. Viņš (Šišhanovs) vēl kliedza, lai bez viltībām. Izp... (cenzēts) mūs," rakstīja Gavrilovs.

Spēles gaitā Gavrilovs par aizdomām, ka mačs ir "atdots", rakstīja arī kādam Edgaram Obodņikovam. UEFA savā ziņojumā norāda, ka Obodņikovs ir azartspēļu operatora "Evolution Gaming" darbinieks. "Ventspils atdod?" Gavrilovam jautāja Obodņikovs. "Tā izskatās," atbildēja Gavrilovs. "Koeficients dzīvajā baigi nokrita," rakstīja Obodņikovs.

Pēc minētajām četrām spēlēm UEFA ziņojumā minēta vēl viena starptautiska spēle ar "Ventspils" dalību – 2019. gada augustā pret "Vitoria". UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā ventspilnieki mājās zaudēja ar 0:3, bet viesos – ar 0:6. Tieši spēle viesos bijusi aizdomīga, tomēr tai bijis viens no zemākajiem "brīdinājuma signāliem" un tā nav detalizēti analizēta. Par šo spēli arī ziņojumā nav minēts, vai nav notikušas iespējamas manipulācijas un vai pirkstu nav pielikuši Šišhanovs ar Gavrilovu.

Gavrilova kaisle un azarts likmju veikšanā



Pats Šišhanovs gan sarunā ar UEFA ne reizi neatzinās, ka ir centies manipulēt vai manipulējis ar spēles rezultātiem. Toties Šišhanovs norādījis uz Gavrilova kaisli saistībā ar likmju izdarīšanu un vērsa UEFA uzmanību, ka "zemāka līmeņa klubos" ir lielas aizdomas un "tajos notiek netīrās spēles".

"Viņš ir viens no tiem, kuri ir ar to "saslimuši". Viņš vēro spēles un dažreiz liek likmes. Viņš liek likmes uz "Manchester United" un Krievijas klubiem. Atceros, ka viņš varēja dzert alu un izdarīt 500 vai 1000 eiro likmi. Viņš sajuta adrenalīna pieplūdumu, zinot, ka izdarījis likmi. Viņš ir drosmīgs cilvēks un zina, ko nozīmē adrenalīns. Kā parasts vīrietis, kuram patīk futbols, viņš izdara likmes," stāstīja Šišhanovs par Gavrilovu. Šišhanovs gan minēja, ka divu gadu laikā Latvijā varbūt tikai reizi ticies ar Gavrilovu. "Kā jau teicu, Gavrilovam ir šīs "slimības vieglā fāze". Viņam ir nepieciešams piedalīties likmju likšanā, tā ir daļa no viņa dvēseles, viņš "iedegas" par to." Šišhanovs gan uzsvēra, ka Gavrilovs spēj šo kaisli kontrolēt, kamēr Polonkojevam pat nācies pārdot dzīvokli Maskavā, lai finansētu savu spēlētkāri.

UEFA izmeklētāji vairākas reizes centās no Šišhanova izvilināt atzīšanos vai informāciju par kādām sarunātām spēlēm, tomēr "Ventspils" prezidenta teiktajā nevarēja saklausīt neko vairāk par aizdomām saistībā ar vienu vai otru maču. Toties viņš vērsa UEFA uzmanību uz problēmām "mazajos klubos", kuriem ir jādomā par izdzīvošanu.

"Jūs redzat vienu futbolu, jūs pazīstat futbolu noteiktā līmenī un redzat to tikai no vienas puses. Bet tur zem mums ir vēl viens futbols, daudz zemāka līmeņa futbols. Un tur notiek šīs negodīgās lietas, un tieši te ir daudz jāstrādā, lai visu "iztīrītu" un lai viss būtu kārtībā. Un jāpievērš uzmanība mazajiem klubiem – tādiem kā tam, kurā es esmu prezidents. Mums nevar būt situācija, ka šie klubi beidz pastāvēt pēc kādu cilvēku kriminālajām darbībām. Tāpēc labprāt gribētu tikties klātienē, nevis virtuāli, lai tieši runātu par mazo klubu nākotni," sacīja Šišhanovs. "Labprāt personīgi tiktos ar jums Šveicē, jo domāju, ka jūs nemaz nenojaušat par procesiem, kas notiek tautas futbola līmenī, piramīdas pašā apakšā. Jūs esat tur un darbojaties augstākajā līmenī, taču realitāte, iespējams, neatbilst televizora ekrānā redzamajam."

Ironiski, bet Šišhanova teiktajam var pat piekrist – tam, ka televīzijas ekrānā redzamais ne vienmēr ir patiesība, kas notiek futbolā. Un aiz futbola laukuma. Īstais abu kungu sadarbības apmērs un pilns iesaistīto loks, visticamāk, labāk zināms ir tiesībsargājošām iestādēm, kurās vēl tiek izmeklēta "Gavrilova otrā lieta" par notikumiem 2019. gada nogalē. Tomēr, visticamāk, šī ir tikai aisberga redzamā daļa, turklāt ļoti neliela. No nopludinātajiem dokumentiem nojaušams, ka darboņi izmantojuši dažādus saziņas veidus, dažādus saziņas kanālus ("WhatsApp", e-pasti, "Telegram" kanāls utt.), pat mainījuši telefona numurus.