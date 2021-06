Šišhanova skandāls: četras Eirokausu spēles un Gavrilova telefons

Eiropas Futbola asociāciju savienības Kontroles, ētikas un disciplinārā nodaļa (UEFA CEDB) piespriedusi mūža diskvalifikāciju futbola kluba "Ventspils" prezidentam Adlanam Šišhanovam, kluba administratoru Nikolaju Djakinu sodījusi ar četru gadu diskvalifikāciju, bet pašu klubu uz septiņiem gadiem izslēgusi no Eirokausiem. Žurnālistu Ulda Strautmaņa ("Delfi"), Raimonda Rudzāta (Latvijas Televīzija) un Agra Suveizdas (Sportacentrs.com) rīcībā nonākusi plaša informācija par futbola organizāciju un tiesībsargājošo struktūru veikto izmeklēšanu un analīzi, uz kuras pamata pieņemti tik bargi lēmumi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nepilnu divu mēnešu laikā žurnālisti pētīja vairāk nekā 500 lappuses ar dažādu institūciju atzinumiem un shēmām, kas atklāj Latvijas sportā līdz šim neredzēta apjoma mahinācijas, graujot godīgas spēles principu. Tuvāko nedēļu laikā piedāvāsim rakstu sēriju ar sīkāku informāciju par minētajiem pārkāpumiem un notikumiem.

UEFA bargo sankciju pamatā ir četras UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas spēles ar futbola kluba "Ventspils" dalību:

- pirmās kvalifikācijas kārtas atbildes spēle 2018. gada 19. jūlijā izbraukumā pret Albānijas "Luftetari" (3:3), pirms tam mājās uzvarot ar 5:0,

- otrās kvalifikācijas kārtas pirmā spēle 2018. gada 26. jūlijā savā laukumā pret Francijas "Bordeaux" (0:1), pēc tam viesos zaudējot ar 1:2,

- pirmās kvalifikācijas kārtas atbildes spēle 2019. gada 18. jūlijā izbraukumā pret Albānijas "Teuta" (0:1), pirms tam mājās uzvarot ar 3:0,

- otrās kvalifikācijas kārtas atbildes spēle 2019. gada 1. augustā izbraukumā pret Maltas "Gzira United" (2:2), pirms tam mājās uzvarot ar 4:0.

Visas trīs izbraukuma spēles Albānijā un Maltā, kuras aizvadītas pēc pārliecinošām uzvarām savā laukumā un kuru rezultāti tādējādi būtiski neietekmēja rezultātu divu spēļu summā, neliedzot ventspilniekiem iekļūšanu nākamajā kārtā, izmeklēšanā ir atzītas par ietekmētām, bet mājas spēli pret krietni bagātāko Francijas klubu "Bordeaux" dzeltenzilo kluba prezidents Šishanovs centās ietekmēt.

UEFA saņēmusi lērumu ziņojumu no tādām organizācijām kā "Sportsradar", "Stats Perform", "Genius Sports", "Starlizard", "Good Game!" un pašas 2009. gadā ieviestā Likmju krāpšanas noteikšanas sistēma jeb UEFA-BDFS, tādējādi iegūstot gan likmju koeficientu svārstību, gan arī komandu futbolistu snieguma analīzi par trim ietekmētajām spēlēm. Taču vēl būtiskāka informācija gūta gan no divu starptautiskas kategorijas tiesnešu liecībām, gan arī no Latvijas futbola uz mūžu diskvalificētā Oļega Gavrilova, Adlana Šišhanova sabiedrotā, telefona, ko likumsargiem izdevies iegūt 2019. gada kriminālizmeklēšanas laikā.

Šišhanovs ir atzīts par vainīgu UEFA Disciplinārā reglamenta trīs punktu pārkāpšanā:

- 11. panta 2(a) punkta par krāpšanas, aktīvas vai pasīvas kukuļdošanas un/vai korupcijas veikšanā vai mēģinājumā,

- 12. panta 2(a) punkta par darbību tādā manierē, kas varētu raisīt pretlikumīgu vai nepamatotu ietekmi uz spēles vai sacensību gaitu un/vai rezultātu ar mērķi gūt priekšroku sev vai trešajai pusei,

- 12. panta 2(b) punkta par tiešu vai netiešu dalību derībās vai tamlīdzīgās aktivitātēs uz sacensību spēlēm vai arī par tiešu vai netiešu finansiālu interesi šādās aktivitātēs.

UEFA nozīmētie inspektori ieteica Šišhanovu, kura vainu pastiprinot aizdomīgā pagātne ar līdzīgām darbībām arī iepriekšējā darbības periodā Moldovā, sodīt ar mūža diskvalifikāciju un futbola klubu "Ventspils" – ar desmit gadu diskvalifikāciju, ko CEDB lēmusi samazināt uz septiņiem gadiem. Savukārt Djakina gadījumā konkrēts soda mērs netika piedāvāts, iesakot lemšanas laikā ņemt vērā, ka kluba administrators intervijā UEFA pārstāvjiem kategoriski noliedzis savu vainu. Djakins atzīts par vainīgu UEFA Disciplinārā reglamenta 11. panta 2(a) un 12. panta 2(a) punktu pārkāpšanā, un viņam tagad piemērota četru gadu diskvalifikācija no visa veida darbībām futbolā. Jāpiebilst, ka, lai arī Djakins pārkāpumu veicis pirms Eirokausu spēles, tas nav bijis saistīts ar konkrēto spēli un runa esot bijusi par iespējamām spēlēm nākotnē.