Skandāls Brazīlijā – varas iestādes aptur futbola grandu spēli

Brazīlijas veselības varas iestādes svētdien Covid-19 pārkāpumu dēļ apturēja 2022. gada Pasaules kausa Dienvidamerikas zonas atlases turnīra spēli starp Argentīnas un Brazīlijas futbola izlasēm. Notikušais izsaucis sašutumu no spēles dalībniekiem, kā arī futbola sekotājiem, kuri pauž neizpratni par to, kāpēc lēmums tika veikts vien pēc spēles sākuma, raksta medijs BBC.

Brazīlijā notiekošā spēle starp mūžsenajām sāncensēm tika apturēta pēc apmēram sešām minūtēm, kad laukumā notiekošajā iejaucās Brazīlijas veselības varas iestāžu pārstāvji. Viņi iebilda, ka trīs Argentīnas futbola izlases spēlētāji pārkāpuši Covid-19 karantīnas noteikumus.

Varas iestādes apgalvo, ka četriem Anglijā spēlējošiem argentīniešiem bija jāievēro karantīna. Lai gan šie vārdi netika nosaukti publiski, viegli noteikt, ka tiek runāts par Birmingemas "Aston Villa" kluba futbolistiem Emiljano Buendiju un Emiljano Martinesu, kā arī "Tottenham Hotspur" pārstāvjiem Kristianu Romero un Džovani lo Selso. Pēdējie trīs Sanpaulu organizētajā spēlē laukumā devās pamatsastāvā.

Brazīlijas futbolisti pēc spēles apturēšanas uzsāka neieplānotu treniņu, bet argentīnieši laukumu pameta. Apmēram stundu pēc notikušā Dienvidamerikas Futbola savienība (CONMEBOL) paziņoja, ka spēle oficiāli ir apturēta. "Brazīlijas valsts noteikumi paredz, ka ieceļotājiem, kuri 14 dienu laikā pirms ierašanās bijuši Apvienotajā Karalistē, jāievēro 14 dienu ilga karantīna," raksta CONMEBOL.

The moment when Brazilian health officials entered the pitch of the Arena Neo Química in São Paulo to interrupt the Brazil-Argentina World Cup qualifier due to four Premier-League based Argentine players lying on their entry into the country 3 days ago. pic.twitter.com/2G1Dmd36tG