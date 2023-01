Skandāls Itālijas futbolā: grandam 'Juventus' atņemti 15 punkti

Visu laiku tituliem bagātākajam Itālijas A sērijas futbola klubam Turīnas "Juventus" par pārkāpumiem transfēru tirgū piektdien atņemti 15 kopvērtējuma punkti, paziņojusi Itālijas Futbola federācija (FIGC).

Šādu sodu Itālijas tiesa piemērojusi pēc pērn sāktās izmeklēšanas, jo pirms tam bija radušās aizdomas, ka "Juventus" divu gadu periodā sagrozījusi savu grāmatvedību un viltojusi finanšu pārskatus, tādā veidā slēpjot milzīgus zaudējumus.

Serie A’s FIGC Prosecutor has ruled that Juventus will be given a -15 point deduction as result of the “Plusvalenza Case”, club’s capital gain violations 🚨 #Juventus