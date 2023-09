Slavenais franču futbolists Pols Pogbā pieķerts dopinga lietošanā

Slavenais franču futbolists Pols Pogbā no Itālijas kluba Turīnas "Juventus" pieķerts dopinga lietošanā, vēsta ietekmīgais laikraksts "La Gazzetta dello Sport".

Pogbā organismā atrastas aizliegtās vielas testosterona pēdas. Analīzes tika ņemtas pēc Itālijas A sērijas pirmās kārtas mača 20. augustā pret "Udinese", kurā pussargs pat nedevās laukumā.

Itālijas Antidopinga tribunāls 30 gadus vecajam futbolistam uz izmeklēšanas laiku jau piemērojis pagaidu diskvalifikāciju, bet viņam draud pat četru gadu diskvalifikācija.

Juventus midfielder Paul Pogba has now been provisionally suspended for anti-doping offense. ⚪️⚫️⚠️

