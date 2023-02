Slavenais Ramoss nolēmis likt punktu karjerai Spānijas izlasē

Pieredzējušais futbolists Serhio Ramoss ceturtdien paziņoja, ka noslēdz savu karjeru Spānijas vīriešu futbola izlasē.

Atvadoties no valstsvienības, Ramoss kā vienu no karjeras noslēgšanas iemesliem minēja to, ka izlases jaunais treneris Luiss de la Fuente neredz viņu komandas sastāvā.

"Domāju, ka tam vajadzēja noslēgties kā personīgam lēmumam vai arī tad, kad mans sniegums vairs nebūtu pietiekoši labs, lai spēlētu izlasē, nevis mana vecuma vai citu iemeslu dēļ," teica Ramoss.

Ramoss piebilda, ka būtu vēlējies Spānijas izlases kreklā aizvadīt vairāk mačus un viņa karjerai valstsvienībā nevajadzēja beigties šādi.

36 gadus vecais futbolists kopš 2005.gada Spānijas izlasē kopā aizvadīja 180 mačus, kuros kopā guva 23 vārtus. Ramoss palīdzēja Spānijai izcīnīt Eiropas čempionu titulu 2008. un 2012.gadā un triumfēt Pasaules kausā 2010.gadā, taču 2022.gada Pasaules kausa finālturnīrā netika iekļauts Spānijas valstsvienības spēlētāju sarakstā.