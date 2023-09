Slepkavu izlases atgriežas: UEFA ļauj Krievijas jauniešiem piedalīties starptautiskos turnīros

Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) atļāvusi Krievijas U-17 meiteņu un puišu izlasēm atgriezties starptautiskās sacensībās.

UEFA savā paziņojumā atgādina, ka tā bijusi viena no pirmajām sporta organizācijām, kas pēc kara Ukrainā sākšanās uz nenoteiktu laiku diskvalificēja visas Krievijas komandas, tostarp liedzot Sanktpēterburgā notikt UEFA Čempionu līgas finālam, bet Kazaņā - UEFA Superkausa izcīņai. Tāpat savienība pārtrauca līgumu ar savu sponsoru "Gazprom".

Savu lēmumu ļaut Krievijas jauniešu izlasēm atgriezties starptautiskā apritē UEFA pamato, ka "bērnus nedrīkst sodīt par darbībām, par kurām ir atbildīgi tikai pieaugušie, un organizācija ir stingri pārliecināta, ka futbols nekad nedrīkst atteikties sūtīt vēstījumus par mieru un cerību. Īpaši aizvainojoši ir tas, ka ilgstošā konflikta dēļ nepilngadīgo paaudzei ir liegtas tiesības piedalīties starptautiskajā futbolā. Šo iemeslu dēļ UEFA Izpildkomiteja ir nolēmusi, ka šīs sezonas laikā uz tās sacensībām tiks atkal uzņemtas Krievijas nepilngadīgo spēlētāju komandas. Šajā sakarā Izpildkomiteja ir lūgusi UEFA administrāciju piedāvāt tehnisku risinājumu, kas ļautu atjaunot Krievijas U-17 komandas (gan meitenes, gan zēnus) pat tad, ja izlozes jau ir notikušas. Visas Krievijas komandu spēles tiek spēlētas bez valsts karoga, himnas, nacionālās izlases krekla un ārpus šīs valsts teritorijas."

Vienlaikus Izpildkomiteja atkārtoti pauda nosodījumu Krievijas nelegālajam karam un apstiprināja, ka visu pārējo šīs valsts klubu un izlašu diskvalifikācija paliks spēkā līdz Ukrainas konflikta beigām.

"Aizliedzot bērniem piedalīties mūsu sacensībās, mēs ne tikai neatpazīstam un neaizstāvam pamattiesības uz viņu attīstību, bet arī tiešā veidā diskriminējam viņus. Sniedzot iespējas spēlēt un sacensties ar saviem vienaudžiem no visas Eiropas, mēs ieguldām tajā, kas, kā mēs ceram, būs gaišāka un spējīgāka nākamā paaudze un labākā rītdiena," sacīja UEFA prezidents Aleksandrs Čeferins.

