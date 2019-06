Slovēnijas izlases treneris: Latvija spēj demonstrēt kvalitatīvu futbolu

Slovēnijas futbola izlases galvenais treneris Matjažs Keks pirmdien 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē pret Latviju no savas komandas sagaida agresīvu un bīstamu sniegumu.

Abas komandas Daugavas stadionā tiksies pirmdien plkst.21.45.

Slovēnija gan šo maču sagaida ne pārāk labā noskaņojumā, jo tā piektdien izbraukumā negaidīti ar 0:1 piekāpās Austrijai.

"Tas ir perfekti, ka ar Latviju varēsim spēkoties jau uzreiz pēc mača Klāgenfurtē - mūsu mērķis ir skaidri zināms, neatkarīgi no tā, cik punktu ir mums vai pretiniekiem. Uzdevums ir iegūt pozitīvu rezultātu," Slovēnijas Futbola federācija citē Keka teikto. "Ir vairāki faktori, kas mums ir ne tikai jāizteic vārdos, bet arī jāparāda laukumā. Es sagaidu krietni agresīvāku un bīstamāku Slovēniju, bet arī Latvijas izlase ir parādījusi, ka tā spēj demonstrēt kvalitatīvu futbolu."

"Mums par Latviju ir pietiekami daudz informācijas, turklāt redzējām spēli pret Izraēlu. Ne viss ir atkarīgs no konkrētiem futbolistiem, bet gan no komandas snieguma, cīņasspara, agresijas un drosmes," pauda Keks, vēloties no savas komandas agresīvu sniegumu.

Slavišas Stojanoviča vadītā Latvijas izlase zaudējusi visās trijās līdz šim aizvadītajās kvalifikācijas cikla spēlēs. Piektdien Latvija ar 0:3 piekāpās Izraēlai, bet martā ar rezultātu 1:3 zaudēja Ziemeļmaķedonijai un pēc tam ar 0:2 atzina Polijas izlases pārākumu.

Tikmēr Slovēnija piektdien viesos ar 0:1 piekāpās Austrijai, bet martā cīnījās 1:1 gan ar Izraēlu, gan Ziemeļmaķedoniju.

G apakšgrupā pēc trim spēlēm ar deviņiem punktiem vadībā ir Polija, tālāk ar septiņiem punktiem ir Izraēla, četrus punktus guvusi Ziemeļmaķedonija, trīs punkti ir Austrijai, divi - Slovēnijai, bet Latvija ir bešā.

Eiropas čempionāta finālturnīram kvalificēsies divas labākās izlases.

Latvijas izlase pie uzvaras nav tikusi jau 11 spēles pēc kārtas jeb kopš pagājušā gada 2.jūnija. Savukārt oficiālos turnīros vienība iepriekšējo panākumu guva 2017.gada 10.oktobrī Pasaules kausa kvalifikācijā pret Andoru.