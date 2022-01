'Spartaka' 'toto' lieta: tiesas zālē apjukums un noslēpumainība

Pēc Šveices prokuratūras lūguma Latvijas tiesa ceturtdien, 20. janvārī, slēgtā sēdē turpināja skatīt lietu pret Ruslanu Bagirovu, kuru tur aizdomās par futbola spēles ietekmēšanu, lūdzot portāla "Delfi" žurnālistam atstāt tiesas sēžu zāli.

Lieta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā nonāca 2020. gada vasarā, bet tiesnesis Mārtiņš Tupureins skatīt to sāka tā paša gada oktobrī. Pagājušā gadā tiesa centās nopratināt vienu no galvenajiem lieciniekiem Masimiljāno Mikenzi, kurš ir viena no vadošajām UEFA personām Godīgas spēles jautājumos. Tā kā UEFA mītnes vieta ir Šveice, tad ar Šveices prokuratūras starpniecību tika rīkota video konference. Saskaroties ar dažādām juridiskām un organizatoriskām niansēm, pagājušā gadā Latvijas tiesai nebija izdevies uzklausīt Mikenzi, bet 20. janvārī beidzot izdevās sarīkot liecību sniegšanu.

Paradoksāli, bet vēl dažas minūtes pirms sēdes Šveices prokuratūra nezināja, ka notiek jau lietas izskatīšana. Šveices prokuratūras pārstāvji pirms tiesas prasīja, vai šī ir izmeklēšana vai tiesa, izsaucot apjukumu gan tulkam, gan prokuratūras pārstāvei, gan apsūdzētā aizstāvei, gan pašam apsūdzētajam. Tiesas zālē esošie uzreiz paskaidroja Šveices pusei, ka šī ir jau tiesa.

Pēc formalitātēm tiesas sākumā Šveices prokuratūra lūdza vārdu un paziņoja, ka Šveices likumi neparedz žurnālistu klātbūtni tiesas sēdē. Bagirova aizstāve norādīja, ka sabiedrības interesēs žurnālista klātbūtne būtu vēlama, tomēr, ņemot vērā, ka visas puses ir ieinteresētas lietas ātrākai virzībai un jau ir ievilkusies Mikenzi liecību sniegšana, piekrita Šveices prokuratūras lūgumam. Vēlāk līdzīgu viedokli pauda Latvijas prokuratūra, un tiesnesis Tupureins paziņoja, ka lieta tiks skatīta slēgtā sēdē, lūdzot "Delfi" žurnālistam atstāt sēžu zāli.

Portāla "Delfi" rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka Mikenzi varētu būt viens no galvenajiem lieciniekiem šajā lietā. Tieši UEFA pārstāvju aktīva darbošanās un iegūtie materiāli vēlāk palīdzēja Latvijas policijai detalizētāk izmeklēt lietu, bet prokuratūrai, ņemot vērā iesniegtos pierādījumus, izdevās lietu nogādāt tiesā. Iespējams, Mikenzi publiskas liecības būtu atklājušas nianses par futbola spēļu sarunāšanas shēmām Latvijā un izskanētu vairāki uzvārdi, tomēr tagad šie fakti būs zināmi tikai sprieduma nolasīšanas brīdī un vēlāk pilnajā spriedumā.

Pagaidām nav zināms, kad tiesa turpinās skatīt Bagirova lietu un kad varētu nolasīt spriedumu.

Portāls "Delfi" jau ziņoja par šo lietu izvērstākā rakstā 2021. gada maijā. Bagirovs tiek tiesāts par notikumiem 2018. gada vasarā. Jūrmalas "Spartaks" toreiz kā valsts čempioni UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā tikās ar Serbijas spēcīgāko klubu Belgradas "Crvena Zvezda". Tā ir pirmā līdz tiesai nonākusī lieta, kurā persona apsūdzēta pēc Krimināllikuma 212.1 panta – "Manipulācijas ar sporta sacensībām".

2018. gada 11. jūlijā Latvijas un Serbijas čempioni tikās "Skonto" stadionā. 2000 līdzjutēju klātbūtnē "Spartaks" un "Crvena Zvezda" nospēlēja bez vārtu guvumiem, bet atbildes spēlē 17. jūlijā Belgradas komanda iepriecināja stadionā esošos 24 000 līdzjutēju, uzvarot ar 2:0 un iekļūstot nākamajā kārtā. "Spartaks" abus vārtus zaudēja mača izskaņā – 78. un 81. minūtē. Tieši otrā, Belgradā notikusī spēle tiek uzskatīta par "aizdomīgu" un prokuratūra uzskata, ka Bagirovs bija iesaistīts spēles rezultāta ietekmēšanā. Bagirovs ir vienīgais apsūdzētais šajā lietā.