'Spartaks' atspēlē deficītu un uzvar 'Metta" komandu Daugavgrīvā

"Optibet" Latvijas futbola virslīgas pirmās kārtas mačā Daugavgrīvas vidusskolas stadionā Jūrmalas "Spartaks" atspēlēja vārtu deficītu un svinēja uzvaru pār "Metta" vienību.

"Metta" savā laukumā zaudēja Jūrmalas "Spartakam"ar 1:2 (0:0).

Jau ziņots, ka "Spartaks" otrdien vērsās Latvijas Futbola federācijā (LFF) ar iesniegumu, lai vēlās stadiona maiņas dēļ "Metta" komandai tiktu piešķirts zaudējums, taču spēle Rīgā notika Daugavgrīvas vidusskolas stadionā, uz kuru "Metta" pirmdien "Daugavas" stadiona dārdzības dēļ pārcēla maču.

Nedaudz vairāk pirmajā puslaikā bumbu kontrolēja "Spartaka" futbolisti, taču vienīgais bīstamais moments pie abu komandu vārtiem radās 38.minūtē, kad pēc standartsituācijas izspēles bumba "Metta" soda laukumā atlēca pie panamieša Ņūtona Viljamsa, kura sitienu vārtu kreisajā apakšējā stūrī atvairīja mājinieku vārtsargs Helmuts Saulītis, kuram tā bija debija virslīgā.

57.minūtē mājinieki izvirzījās vadībā. Pretuzbrukumā pēc Kgotso Masanganes piespēles no labās malas bumbu pie soda laukuma līnijas uztvēra Raimonds Krollis un ar kreiso kāju vārtiem pa vidu neatvairāmi sita zem pārliktņa. Dāvis Ošs vārtos bija bezspēcīgs.

64.minūtē "spartakieši" atspēlējās pēc tiešā brīvsitiena, kad vārtu kreisajā apakšējā stūrī trāpīja viesu komandas kapteinis Nemanja Belakovičs - 1:1.

Vēl deviņas minūtes vēlāk Belakovičam padevās vēl viens līdzīgs brīvsitiens, bumbai vārtos lidojot gar pašu kreiso vārtu stabu un Saulītim netiekot līdz bumbai, - 2:1 viesu labā. Līdz ar otrajiem gūtajiem vārtiem Belakovičs izvirzījās šīs sezonas virslīgas snaiperu galvgalī.

85.minūtē pa pārliktni trāpīja uz maiņu laukumā nākušais Matīss Zēģele. Trāpot vārtos, glābējs nebūtu arī Ošs.

Jau ziņots, ka virslīgas 2020.gada sezonas ievadā pirmdien "Liepāja" viesos ar 2:0 uzvarēja "Daugavpili", vicečempione RFS savā laukumā ar 1:0 apspēlēja bronzas medaļu laureāti "Ventspili", bet čempione "Riga" mājās ar 2:0 guva virsroku pār "Valmieru".

Final whistle! And it's a victory 2:1 🔥

Two fantastic free-kicks by our amazing Serbian midfielder Nemanja BELAKOVIĆ bring us the first victory in @FutbolaVirsliga this year🇷🇸⚽

Great job and a good start of this re-booted season! 🔴⚪#fkspartaks #fkmetta #Virsliga #METSPA pic.twitter.com/HWJBpOPdwE

— FK Spartaks Jūrmala (@fkspartaks) June 16, 2020