'Spartaks' izcīna uzvaru un pakāpjas uz ceturto vietu 'Optibet' virslīgā

Latvijas "Optibet" virslīgas komanda Jūrmalas "Spartaks" sestdien izcīnīja uzvaru, kas turnīra tabulā ļāva pakāpties uz ceturto pozīciju.

"Spartaks" viesos ar 3:2 (1:1) uzvarēja "Jelgavu", kas piedzīvoja jau piekto neveiksmi pēc kārtas.

Vārtus jelgavnieku rindās iesita Andris Krušatins un Ričards Korzāns, bet Jūrmalas vienībā precīzi raidījumi Ņikitam Bērenfeldam, Edgaram Zarskim un Nemanjam Belakovičam.

Spēles 18.minūtē Marks Kurtišs pie Jūrmalas komandas soda laukuma līnijas spēja apgriezties ap savu asi un izdarīja spēcīgu sitienu, mačā liekot iesaistīties "spartakietim" Dāvim Ošam. Minūti vēlāk Kurtišs vēlreiz tika līdz labai sitiena pozīcijai, taču raidījums lidoja krietni virs vārtu pārliktņa.

Mājiniekiem 28.minūtē izdevās iegūt vadības grožus, jo ar lielisku piespēli uzbrukuma smailē tika izvirzīts Krušatins, kurš vēl paspēja apspēlēt vārtsargu un bumbu raidīja jau tukšos vārtos. Jūrmalnieki atbildi parādā nepalika un jau trīs minūtes vēlāk atgrieza neizšķirtu. Pēc izspēlēta stūra sitiena, soda laukumā ar galvu precīzi spēlēja Zarskis.

Puslaika izskaņā abas komandas apmainījās ar labām vārtu gūšanas iespējām, taču pēc 45 nospēlētām minūtēm rezultāts aizvien bija neizšķirts.

Otro puslaiku aktīvāk iesāka viesi, kas arī deva rezultātu, jo 56.minūtē tika iegūta standartsituācijas iespēja. To izpildīt devās Bērenfelds, kura centrējumu soda laukumā nespēja aizskart neviens no spēlētājiem, kā rezultātā bumbas atdūrās vārtu tīklā. Aptuveni četras minūtes iepriekš jelgavnieki no tuvas distances nespēja vārtos raidīt Oša atsisto bumbu.

Arī "Jelgavai" 73.minūtē bija iespēja izmantot standartsituāciju, taču Daniila Hvoiņicka sistā bumba izlidoja "autā". Desmit minūtes vēlāk Belakovičs aizskrēja ātrajā pretuzbrukumā un pēc dažām māņkustībām izdarīja spēcīgu sitienu, kuru ar galvu centās apturēt jelgavnieks Veslijs Džons, taču aizsargam sanāca pielabot bumbas lidojuma virzienu, tai ielidojot vārtos.

90.minūtē "Jelgavas" uzbrukumu ar precīzu sitienu noslēdza bijušais "spartakietis" Korzāns. Ošs nespēja notvert pirmo sitienu, bet pie atlēkušās bumbas pirmais bija jelgavnieks, rezultāta starpību samazinot līdz vieniem vārtiem.

Lai arī tiesnesis pēc 90.minūtes ļāva spēlēt vēl aptuveni piecas minūtes, "Jelgavai" vārtus vairs neizdevās gūt, kā rezultātā piedzīvots piektais zaudējums.

"Jelgavas" futbolisti cietuši četrus zaudējumus pēc kārtas, šajā sērijā iekrājot vārtu bilanci 0:14. Jūrmalnieki spēlē nestabili un pēdējās sešās spēlēs tikuši tikai pie vienas uzvaras.

Zemgales klubs šonedēļ atbrīvoja galveno treneri Oļegu Kubarevu, kura pienākumus pārņēmis Dāvis Caune. Komandas sastāvu papildinājis aizsargs Vladislavs Gabovs, kā arī trīs jaunie futbolisti - Jānis Grīnbergs, Vladislavs Soloveičiks un Gatis Štrauss.

Jūrmalas komandai šajā spēlē talkā nedevās Nauris Bulvītis un Kirilo Drišļuks, kuri sakrājuši brīdinājums. Savukārt "Jelgavai" trīs spēļu diskvalifikāciju turpina izciest "aļņu" labākais vārtu guvējs Jurijs Zaharkivs.

Pirmajā aplī ar 4:1 pārāki bija "Spartaka" futbolisti, ar diviem gūtiem vārtiem izceļoties Nemanjam Belakovičam.

Jau ziņots, ka "Liepāja" sestdien viesos ar 5:0 (3:0) sagrāva čempionāta jaunpienācēju "Tukums 2000"/TSS.

Kārtas noslēgumā svētdien "Skonto" stadionā notiks vadošo komandu "Riga" un RFS derbijs, vēl galvaspilsētā "Metta" uzņems "Ventspili", bet pa vidu šīm spēlēm "Daugavpils" mājās tiksies ar "Valmieru".

Turnīra kopvērtējumā pirmo vietu ar 45 punktiem 16 spēlēs ieņem "Riga", kas par pieciem punktiem apsteidz RFS. Tālāk ar 28 punktiem 16 spēlēs ir "Valmiera", aiz kuras ar 26 punktiem seko "Spartaks", bet par trim punktiem mazāk ir "Ventspilij". Aiz pirmā piecinieka ar 17 punktiem 16 dueļos seko "Liepāja", par diviem punktiem mazāk iekrājušas "Daugavpils" un "Metta", kamēr "Jelgava" seko ar 14 punktiem 17 mačos, bet tikpat spēlēs "Tukums 2000"/TSS tikusi pie četriem punktiem.