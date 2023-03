Sporta apakškomisijas vadītājs: stadiona ieceres virzība atkarīga no LFF profesionalitātes

Slikti sagatavots mājasdarbs, kas gan dod vietu izaugsmei – pēc Latvijas Futbola federācijas (LFF) viesošanās Saeimas Sporta apakškomisijā nacionālā stadiona jautājumā sacīja atbildīgās apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV). Pagaidām nekādi konceptuāli lēmumi stadiona jautājumā nav pieņemti, bet tālāka virzība ir LFF rokās, sarunā ar portālu "Delfi" atzīst Daugavietis.

LFF prezidents Vadims Ļašenko un viceprezidents Olafs Pulks otrdien, 7. martā, iepazīstināja sporta sistēmas augstāko institūciju – Sporta apakškomisiju – ar nacionālā stadiona vīziju un projekta virzību. Pēc LFF aprēķiniem, visa projekta realizācijai nepieciešami nepilni 44 miljoni eiro, bet stadions varētu atrasties Lucavsalā. Šobrīd LFF ir saņēmusi garantijas par UEFA un FIFA līdzfinansējumu 12 miljonu apmērā, bet apmēram 32 miljonus LFF cer saņemt no valsts, jo pagaidām citi finansējuma risinājumi netika piedāvāti.

"Pēc sēdes ir skaidrs, ka jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Prezentācijā var redzēt, ka LFF šo stadiona būvniecību iedalījuši trīs etapos – pirmais, otrais, trešais. Šobrīd viņi ir iesākuši pirmo etapu, kam pēc plāna jānoslēdzas šī gada aprīlī. Man pašam šobrīd – skatoties no Sporta apakškomisijas puses – ir sekojošs viedoklis: lai mēs to atbalstītu, ir jāredz veiksmīgu pirmā etapa pabeigšanu un veiksmīgu otrā etapa iesākšanu. Tas ietvertu panāktu vienošanos ar Rīgas domi par gala lokāciju (prezentācijā uzrādīti divas atšķirīgas stadiona atrašanās vietas Lucavsalā), pieņemtu LFF valdes lēmumu par konkrētu stadiona būvniecību konkrētā vietā (lai būtu visas LFF atbalsts) un ir jābūt detalizētākai izmaksu sadaļai," saka Daugavietis. "Ja paskatīsimies prezentācijā iekļauto izmaksu "pīrāgu", tad ir divas daļas – 12 miljoni UEFA un LFF nauda, bet pārējie apmēram 32 miljoni tiek gaidīti no valsts. Nedzirdēju – kā tiks meklēti privātie sponsori, investori. Šobrīd pie šāda sadalījuma (3/4 ir valsts finansējums) – nezinu, vai pie esošās ekonomiskās situācijas valstī tas ir reālistiski."