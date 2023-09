Spožums un posts: Bijusī Latvijas futbola zvaigzne Laizāns piedalās agresora sporta pasākumos

Bijušais Latvijas izlases futbolists Juris Laizāns, kurš savulaik bruģēja valstsvienības ceļu uz 2004. gada Eiropas čempionāta finālturnīru, nedēļas nogalē Maskavā piedalījies agresorvalsts Krievijas sporta pasākumā.

Sestdien Maskavā risinājās bijušā Krievijas izlases futbolista Iļjas Cimbalarja piemiņai veltīta spēle, ko rīkoja Krievijas Futbola savienība. Spēlē tikās futbola veterāni – Maskavas "Spartak" bijušās leģendas un pasaules komanda, kuras sastāvā bija arī Laizāns. Lai gan Laizānam karjeras laikā nebija tiešas saiknes ar "Spartak", viņš gan bija iekļauts pasaules zvaigžņu komandas sastāvā.

Kurš te teica, ka šim vīram nekādas saknes vairs Krievijā nav? pic.twitter.com/oWZYGJn7A0 — Jānis Pakalns (@JPn6) September 10, 2023

Juris Laizāns vakar agresorvalsts galvaspilsētā piedalījās piemiņas spēlē. 🤬 Pirms kara viņš tur strādāja, pēc tam it kā bija runas, ka visas saiknes ar to sapuvušo valsti sarāvis. https://t.co/rTwE1JiprZ pic.twitter.com/2fik1YHSMi — LV_futbols (@LV_futbols) September 10, 2023

Pasaules komandas sastāvā pārsvarā spēlēja futbolisti, kuri dzimuši vēl bijušās PSRS teritorijā un kuri pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā nav nostājušies pret agresorvalsti. Pasaules komandas rindās bija arī no Ukrainas sporta padzītais kādreizējais valsts izlases kapteinis Anatolijs Timoščuks, kurš izvēlējās algu pelnīt agresorvalstī.

43 gadus vecais Laizāns bija viens no Latvijas izlases varoņiem, kas 2003. gada rudenī palīdzēja Latvijas izlasei Eiropas čempionāta kvalifikācijas "play off" spēlēs pieveikt Turciju un neticami izcīnīt ceļazīmi uz "Euro 2004". Pēc futbolista karjeras beigšanas Laizāns darbojās futbola jomā Krievijā. Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Laizāna draugi sociālajos tīklos argumentēja, ka bijušais futbolists nav palicis agresorvalstī, tomēr tagad redzams, ka saikne ar Krieviju un tās futbolu nav zudusi. Par to liecina arī ieraksti sociālajos tīklos, kur viņš redzams savā darba vietā - Krasnodaras futbola klubā.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gada 24. februārī Laizānam nav zudusi saikne arī ar Latvijas futbolu. Pagājušajā gadā Laizāns devās uz Latvijas futbola izlases izbraukuma spēlēm, izmantojot Latvijas Futbola federācijas (LFF) čārterreisu.