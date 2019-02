Spriedze Latvijas futbolā: Gorkšs aicina ievērot likuma kārtību, Ļašenko sola jaunu iesniegumu

Pēdējā laikā pieaugusi spriedze Latvijas futbola aprindās, ko saasināja vairāku Latvijas Futbola federācijas (LFF) biedru līdz galam neprecīzi noformētā vēstule par ārkārtas kongresa sasaukšanu. LFF prezidents Kaspars Gorkšs sola ievērot biedru vēlmi, ja arī iesniedzēji visu veiks likuma kārtībā, tikmēr opozicionārs Vadims Ļašenko apņēmies sakārtot neprecizitātes un iesniegt LFF jaunu prasību par ārkārtas kongresu.

Portāls "Delfi" ziņoja, ka pagājušajā nedēļā vairāki LFF biedri iesniedza prasību sasaukt LFF ārkārtas kongresu, kurā svarīgākais jautājums būtu balsojums par neuzticības izteikšanu Gorkšam. Kā vēlāk noskaidrojās, šajā vēstulē bijušas vairākas nepilnības, piemēram, viens no vēstules autoriem ir "TFK Salaspils", kas nav LFF biedrs, "SK Progress" vārdā ir parakstījusies tāda persona, kurai nav tiesības pārstāvēt šo organizāciju, bet vismaz viena parakstītāja saimnieciskā darbība ir apturēta.

"Darbojoties LFF prezidenta statusā, allaž esmu atvērts un pieejams gan federācijas biedriem, gan medijiem, futbola sabiedrībai un citiem interesentiem. Vienmēr esmu gatavs tikties ar federācijas biedriem un skaidrot pieņemtos lēmumus un rīcību, apspriest jebkuru futbolam svarīgu jautājumu. Esmu par tīru spēli laukumā un organizācijas pārvaldībā," situāciju saistībā ar iesniegto vēstuli portālam "Delfi" komentēja Gorkšs, kurš šobrīd Romā piedalās UEFA kongresā. "LFF ir sazinājies ar biedriem, kuri ir parakstījuši ārkārtas kongresa sasaukšanas dokumentu, un esam gatavi sasaukt kongresu, ja dokumenti tiks noformēti federācijas statūtos un likumā noteiktajā kārtībā. Kārtējā kongresā, ārkārtas kongresā vai vienkārši tikšanās laikā esmu gatavs skaidrot, kādi mērķi šobrīd futbolā jāsasniedz un kā mēs to paveiksim, un esmu gatavs atbildēt gan par situāciju kopumā, gan skaidrot katru pieņemto lēmumu."

Viens no vēstules iniciatoriem bija Gorkša konkurents cīņā par LFF prezidenta krēslu, Latvijas Telpu futbola asociācijas (LTFA) prezidents Vadims Ļašenko. Gorkša opozicionārs to arī neslēpa un tagad plāno speciālā preses konferencē sniegt plašāku skaidrojumu no sava skatu punkta. Preses konferenci Ļašenko plāno rīkot piektdien, 8. februārī.

"Jau sākotnēji esmu paudis atbalstu šai iniciatīvai, jo, neraugoties uz nopietnajiem Gorkša solījumiem pirmsvēlēšanu laikā, pēc būtības situācija Latvijas futbolā pēdējā pusgada laikā ir tikai pasliktinājusies. Netiek pildīti pat elementāri priekšvēlēšanu solījumi, kuru realizācija atkarīga tikai no vēlēšanās, nevis pieejamo līdzekļu apjoma. Vēl vairāk, uzreiz pēc vēstules nosūtīšanas LFF vadībai, pret atsevišķiem vēstules parakstītājiem tika vērsts tiešs un nepārprotams spiediens atteikties no paraksta zem vēstules. Vēlos norādīt, ka LFF biedru vēstule ir nopietnu Latvijas futbola problēmu indikators, nevis atsevišķu biedru iegriba, tāpēc šobrīd esmu iesaistījies šīs iniciatīvas virzīšanā," paziņojumā norāda Ļašenko. "Skumjākais, ka LFF prezidents šo vēstuli ir uztvēris kā formālu dokumentu, kurš jāapšauba juridiski, nevis kā LFF biedru gribu, kas jāizpilda, atskaitoties par paveikto. Lai atvieglotu LFF juristu darbu, vēlos teikt, ka LFF biedri, kurus neapmierina līdzšinējais LFF prezidenta darbs, ir sagatavojuši jaunu pieteikumu, kura sagatavošanā jau ir ņemti vērā visi no LFF izskanējušie aizrādījumi."

Atgādinām, ka kā galvenais iemesls ārkārtas kongresa sasaukšanai tiek minēts tas, ka Latvijas izlasei vairāk nekā divus mēnešus oficiāli nav galvenā trenera, 2019. gada budžets apstiprināts ar deficītu, bet pati LFF joprojām esot slēgta, nevis caurskatāma organizācija, kā arī nav piesaistīts neviens ievērojams sponsors.

Gorkšs LFF prezidenta amatā strādā kopš 2018. gada aprīļa beigām, kad viņš vēlēšanās pārspēja telpu futbola aktīvistu Ļašenko un Krišjāni Kļaviņu. Viņš amatā tika ievēlēts uz diviem gadiem, nomainot iepriekšējo prezidentu Gunti Indriksonu.