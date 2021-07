Staiceles futbola shēmas: tiesai nodod lietu pret Bakmani par naudas izkrāpšanu

Latvijas Republikas Vidzemes prokuratūra nodevusi tiesai krimināllietu, kurā par saistībā ar nelikumīgām darbībām SIA "Latvijas futbola federācijas mācību un treniņu centrs "Staicele"" ("MTC Staicele"), iegūstot naudas līdzekļus, apsūdzēts bijušais "MTC Staicele" valdes loceklis Jānis Bakmanis.

Pagaidām šī ir pirmā ar MTC "Staicele" saistītā lieta, kas nonākusi tiesā. Portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija, liecina, ka vēl viena lieta, kas paralēli izmeklēta par cita veida iespējamu krāpniecību no Jāņa Bakmaņa puses, izbeigta. Savukārt izmeklēšanas stadijā ir vēl vairākas lietas saistībā ar iespējamām nelikumībām MTC "Staicele".

Bakmanis ilgstoši darbojās MTC "Staicele" dažādos amatos, bet ceturtdien, 1. jūlijā, viņu ievēlējā par Limbažu novada pašvaldības jaunā sasaukuma domes priekšsēdētāja otro vietnieku. Jānim Bakmanim izvirzītas apsūdzības pēc krimināllikuma 275. panta pirmās daļas un 177. panta pirmās daļas.

Prokuratūra uzskata, ka Bakmanis, mantkārīgā nolūkā, tīši izmantoja MTC "Staicele" valdes locekļa Vladimira Žuka vārdā viltotus dokumentus, kas piešķir Bakmanim tiesības saņemt lielāku atalgojumu. Bakmanis, apzinoties, ka dokumentos norādīta nepatiesa informācija par viņa atalgojumu, tos iesniedza MTC "Staicele" ar nolūku saņemt norādīto atalgojumu.

Tādējādi Bakmanis laika periodā no 2019. gada janvāra līdz 2019. gada jūlijam papildus likumīgi noteiktajam atalgojumam saņēmis 5465,11 eiro, atskaitot nodokļu maksājumus.

Citā epizodē Bakmanis, būdams MTC "Staicele" izpilddirektors, 2019. gada martā maldināja toreizējo LFF ģenerālsekretāru un MTC "Staicele" valdes locekli Edgaru Pukinsku, palielinot MTC "Staicelē" nodarbinātā sava dēla Rolanda Bakmaņa atalgojumu. Jānis Bakmanis maldināja Pukinsku, ka algas paaugstinājums nepieciešams, jo radušies papildus darba pienākumi, lai gan realitātē tādi nav bijuši.

Lietas izmeklēšanā noskaidrots, ka vēlāk Rolands Bakmanis pēc Jāņa Bakmaņa ierosinājuma izņēmis skaidrā no sava konta šo izkrāpto naudu un nodevis Jānim Bakmanim. Laika periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2019. gada jūlijam tādējādi no MTC "Staicele" izkrāpti 2737,43 eiro.

Lietas izmeklēšanas laikā Jānis Bakmanis savu vainu inkriminētajos noziedzīgos nodarījumos neatzina.

Jānim Bakmanim kriminālprocesā nav piemērots drošības līdzeklis. Saistībā ar šo krimināllietu Jānim Bakmanim šī gada 12. aprīlī uzlikts arests viņam piederošajam īpašumam "Kastaņas", kas atrodas Staicelē.

LFF šajā lietā atzīta par cietušo, un LFF pārstāvis pieteicis mantisko kaitējumu par abām epizodēm – 5465,11 un 2737,43 eiro apmērā.

Šobrīd MTC "Staicele" vienīgā īpašniece ir LFF, bet pirms tam daļas bija arī Alojas novada domei. MTC "Staicele" vienīgais valdes loceklis ir Jānis Čaplinskis. MTC "Staicele" padomē darbojas LFF prezidents Vadims Ļašenko, valdes loceklis Andis Rozītis, ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks un LFF finansists Uģis Mālmanis.