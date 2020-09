Stērlings kompensācijas laikā izrauj Anglijai uzvaru; Portugāle bez Ronaldu gūst četrus vārtus

Rahīms Stērlings sestdien, 5. septembrī, otrā puslaika kompensācijas laikā realizēja 11 metru soda sitienu, izraujot Anglijas futbola izlasei uzvaru UEFA Nāciju līgas A līgas spēlē pret Islandi, kamēr Portugāle bez superzvaigznes Krištianu Ronaldu uzveica Horvātiju.

Anglijas izlase Reikjavīkā uzvarēja ar rezultātu 1:0 (0:0).

Angļiem šajā mačā bija pārsvars, taču pamatlaikā to neizdevās pārvērst uz rezultāta tablo. No 70.minūtes viesi spēlēja desmit vīru sastāvā, jo pēc izklupiena otro dzelteno kartīti mačā saņēma Kails Volkers.

Mača kulminācija bija dueļa noslēdzošajās minūtes. Vispirms Sverrirs Ingi Ingasons savā soda laukumā nospēlēja ar roku, un uz mājinieku vārtiem tika nozīmēta "pendele", kuru bez problēmām realizēja Stērlings.

Mājinieki metās atspēlēties un otrā laukuma galā arī nopelnīja "vienpadsmitnieku". Taču Birkirs Bjarnasons sagādāja vilšanos, jo sita pāri vārtiem un neglāba islandiešus no zaudējuma.

"Zinājām, ka nebūs viegli un būs smaga spēle. Turpinājām spēlēt futbolu un būt kompakti. Mums nevajadzēja beigās atvest uz saviem vārtiem to "pendeli", taču galu galā paveicās," pēc mača teica Stērlings.

Otrā otrās grupas spēlē Beļģija viesos ar 2:0 (1:0) pārspēja Dāniju.

Viesus devītajā minūtē pēc Drīsa Mertensa izpildīta stūra sitiena vadībā izvirzīja Džeisons Denajers. 13 minūtes pirms pamatlaika beigām vārtus guva arī Mertenss, kurš izmantoja burzmu dāņu "cietokšņa" priekšā.

Tikmēr Portugāle trešās grupas spēlē mājās ar 4:1 (1:0) uzvarēja 2018.gada Pasaules kausa finālisti Horvātiju.

Kājas pirksta infekcijas dēļ portugāļiem bija jāiztiek bez savas spožākās zvaigznes Ronaldu. Tas gan netraucēja svinēt pārliecinošu uzvaru. Četras minūtes pirms pirmā puslaika beigām mājiniekus vadībā izvirzīja Žuāu Kansēlu, kurš ar meistarīgu sitienu no tālienes pārsteidza horvātu vārtsargu.

Mača 58."minūtē Djogu Žota saņēma bumbu pie soda laukuma stūra, paspēra pāris soļus uz priekšu un panāca 2:0, bet 12 minūtes vēlāk Žuāu Fēlikss ar spēcīgu un tālu sitienu palielināja portugāļu pārsvaru. Otrā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē Bruno Petkovičs nonāca viens pret mājinieku vārtiem un samazināja laukuma saimnieku handikapu, tomēr četras minūtes vēlāk Andrē Silva pēc stūra sitiena panāca 4:1.

Otrā šīs grupas spēlē Pasaules kausa ieguvēja Francija viesos ar 1:0 (1:0) pārspēja Zviedriju.

Vienīgie vārti tika gūti 41.minūtē, kad Kiljans Mbapē no kreisās malas ielauzās soda laukumā un no asa leņķa raidīja bumbu mērķī. Kompensācijas laika piektajā minūtē Antuānam Grīzmanam bija iespēja dubultot Francijas pārsvaru, taču viņš nerealizēja 11 metru soda sitienu.

Četras spēles notika arī C līgā, kur Igaunija mājās ar 0:1 (0:1) piekāpās Gruzijai, kurai vienīgos vārtus guva Nika Katčavara. Debiju Igaunijas izlases vārtos piedzīvoja 18 gadus vecais Londonas "Arsenal" sistēmas vārtsargs Karls Jakobs Heins. Vēl šajā grupā Melnkalne ar 2:0 (0:0) pārspēja Kipru, abus vārtus otrajā puslaikā gūstot Stevanam Jovetičam.

Citviet Ziemeļmaķedonija mājās ar 2:1 (2:0) apspēlēja Armēniju. Pirmajā puslaikā mājiniekiem "pendeles" realizēja Ezgjans Alioski un Ilija Nesterovskis, bet mača beigās goda vārtus pretiniekiem guva Tigrans Barsegjans. Vēl šajā līgā Luksemburga izbraukumā ar 2:1 (0:1) uzvarēja Azerbaidžānu. Mājinieki no 26.minūtes spēlēja mazākumā, bet pirmā puslaika beigās, pateicoties Ramilam Šeidajevam, izvirzījās vadībā, taču otrajā puslaikā bumbu savos vārtos ieraidīja Atnons Krivocjuks un vēlāk "pendeli" realizēja Žersons Rodrigess - 2:1 Luksemburgas labā.

Vājākajā jeb D līgā notika viens mačs, kurā Gibraltārs savā laukumā ar 1:0 (1:0) uzvarēja Sanmarīno. Vienīgos vārtus guva Greiems Torilja.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022.gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.