Stojanovičs: Latvijas izlases izredzes atkarīgas no mums pašiem un pretiniekiem

Latvijas futbola izlases izredzes Eiropas čempionāta atlases mačā Izraēlā atkarīgas gan no pašiem, gan no pretiniekiem, pirms cīņas atzīmēja Latvijas valstsvienības galvenais treneris Slaviša Stojanovičs.

Latvijas futbolisti otrdien Izraēlā pulksten 21:45 pēc Latvijas laika sāks maču pret vietējo valstsvienību. Latvijas futbolisti šī gada martā "Euro 2020" atlases cikla pirmajā spēlē Ziemeļmaķedonijā zaudēja ar 1:3, bet kopš tā mača tā arī nav guvuši nevienus vārtus. Latvijas futbolisti, ieskaitot pārbaudes spēles, nav uzvarējuši 15 mačos pēc kārtas, šajā neveiksmju joslā piedzīvojot desmit zaudējumus. Iepriekšējo uzvaru latvieši svinēja pērnā gada jūnijā Baltijas kausa mačā, bet starptautiskajos turnīros līdz šīm pēdējais panākums gūts vairāk nekā pirms diviem gadiem.

"Katru reizi vēlamies uzlabot savu sniegumu. Pēdējā laikā nevaram palepoties ar dižiem panākumiem, taču tagad esam savā ziņā pārejas posmā. Šobrīd mēģinām izveidot jaunu komandu. Kādas ir mūsu izredzes konkrētā mačā? Tas ir atkarīgs gan no mums, gan arī no pretiniekiem. Mums jābūt vislabākajā līmenī un jācenšas būt maksimāli labiem pretējā laukuma pusē, lai atrastu veidu, kā gūt vārtus. Tā nu tas ir. Ja zinātu konkrētu recepti, šobrīd būtu mierīgāks. Taču tāds ir futbols. Mums ir jābūt gataviem rītvakar. Tad jau arī redzēsim, kas notiks," Latvijas Futbola federācijas (LFF) mājaslapā internetā citēts Stojanovičs.

Trenerim tika jautāts par to, vai spēlēšana siltos laikapstākļos kaut kā būtiski ietekmēs mūsu komandu, treneris atbildēja, ka laikapstākļi visiem būs vienādi. "Jā, laikapstākļi šeit diezgan ievērojami atšķiras no tā, kas šobrīd valda Latvijā. Varbūt pat divdesmit grādu starpība. Taču tā ir daļa no futbola. Jau pašā sākumā zinājām, ka te būs karsti. Abām komandām būs vienādi nosacījumi. Ja paskatāmies uz Izraēlas sastāvu, tur daudzi ir no Eiropas klubiem. Tātad arī viņiem sanāk klimata maiņas. Tā ka tas nekādā ziņā nedrīkst būt aizbildinājums."

Savukārt Jānis Ikaunieks pretinieku rindās izcēla Eranu Zahavi. "Kā jau visās spēlēs, mačs sāksies ar rezultātu 0:0. Ja paši sev noticēsim un parādīsim labāko sniegumu, varam cīnīties par uzvaru vai vismaz neizšķirtu."