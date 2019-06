Stojanovičs par Izraēlas komandu: vienu futbolistu nevaru izcelt, viņiem daudzi ir bīstami

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Slaviša Stojanovičs dienu pirms 2020. gada Eiropas čempionāta atlases spēles pret Izraēlu pretinieku rindās nevēlējās izcelt kādu spēlētāju, jo komandā ir daudzi ļoti prasmīgi futbolisti.

Latvijas izlasei piektdien Rīgā gaidāma "Euro 2020" kvalifikācijas trešā spēle pret Izraēlu, un šis būs arī tikai trešais mačs Stojanovičam pie Latvijas valstsvienības stūres. "Euro 2020" atlases G grupā Latvijas izlase turnīra pirmajās divās spēlēs viesos ar 1:3 zaudēja Ziemeļmaķedonijai un ar 0:2 Polijai. Savukārt Izraēla mājās cīnījās 1:1 ar Slovēniju un ar 4:2 uzvarēja Austriju, bet tagad pirmo reizi turnīrā spēlēs viesos.

"Katrā spēlē, kurā esmu treneris, mana komanda spēlē uz maksimumu un cenšas uzvarēt. Ja objektīvi mēs nevaram uzvarēt, tad jācenšas atņemt punkti. Dažreiz ir jābūt reālistiem, un šobrīd esam tur, kur esam. Šoreiz un katrā nākamajā spēlē mums ir jābūt labākiem, nekā līdz šim. Komanda sāk uzņemt taktiskās un citas futbola nianses. Gribam būt labāki kā iepriekšējās spēlēs," pirmspēles preses konferencē teica Stojanovičs.

Stojanovičs neslēpa, ka ir labi informēts par Izraēlas vienību, jo ar pretinieku komandas futbolistiem klubos strādājuši vai strādā daudz viņu pazīstamo treneru. Viņiem ir laba pārjea no aizsardzības uzbrukumā, labi pretuzbrukumi, labi uzbrucēji, labi aizsargi. Nebūs viegli, bet gribam sasniegt šādu līmeni, un spēle būs labs izaicinājums. Izraēlas komandā nevaru izcelt tikai vienu, viņiem ir daudz labu spēlētāju," saka Stojanovičs, piebilstot, ka nedaudz uzdevumu atvieglo Izraēlas izlases šī brīža labākā futbolista Muanisa Dabūra iztrūkums.

Dabūrs pēdējo trīs sezonu laikā "Red Bull Salzburg" vienības labā Austrijas bundeslīgā guvis 44 vārtus 76 spēlēs, kā arī atzīmējies ar 20 vārtiem Eiropas Futbola federāciju asociācijas (UEFA) rīkotajos turnīros. Tomēr Rīgā šo uzbrucēju, kurš nākamsezon jau spēlēs "Sevilla", neredzēsim kāzu dēļ. Šis fakts jau izsaucis neapmierinātību Izraēlas izlases vadībā un, iespējams, futbolists saņems kādas soda sankcijas, jo par saviem plāniem nav informējis vadību.

Stojanovičs aizvada pirmo ilgāko laika posmu kopā ar Latvijas izlasi un var labāk redzēt spēlētājus treniņos. Latvijas izlase pirms spēles pret Izraēlu aizvadījusi intensīvu treniņu procesu ar treniņiem divreiz dienā, tomēr karstie laika apstākļi viesuši nelielas korekcijas. "Vairāk taktiskās norādes, mazāk skraidījām, fokuss uz bumbu darbību. Bija karsts, bet jāpierod, jo arī rīt būs karsts."

"Divi treniņi dienā? Pirmajā dienā bija grūtāk, jo pēc neliela atvaļinājuma, bet kopumā nebija grūti. Gaidīju tādus treniņus, sen tā nav bijis. Jauna filozofija, bet esam pieraduši," jauninājumus komentēja Latvijas izlases futbolists Deniss Rakels.

"Negribas teikt, visu, ko treniņos darām. Kustību līnijas, kā atvērties uzbrukumā, kā reaģēt, kad zaudē bumbu. Mēģinām visas lietas, kas var notikt spēles laikā," nedaudz kārtis atklāja Stojanovičs. Tiesa, vārtsargu jautājums treneru korpusā vēl nebija izlemts, bet tas tikšo izdarīts jau ceturtdienas vakarā.

Stojanovičs arī nemācēja teikt, vai Latvijas izlases rindās debiju piedzīvos Minhenes "Bayern" sistēmas audzēknis, 19 gadus vecais pussargs Daniels Ontužāns. Vācijā augušais futbolists teorētiski var spēlēt Vācijas vai Latvijas izlasē, jo nevienā vecuma grupā viņš nav pārstāvējis kādu no šīm valstīm. Tomēr Stojanovičs vēlreiz uzsvēra, ka par visu varu necentīsies laist Ontužānu laukumā, lai viņam pēc tam būtu tikai Latvijas futbola pilsonība. "Viņam ir motivācija, patriotisms, un varam redzēt viņa centību treniņos. Esmu apmierināts. Viņš noteikti var palīdzēt Latvijas izlasei. Viņš ir jauns, bet spēlēšana izlasē ir liels solis uz priekšu karjerā."

Atgriežoties pie Izraēlas komandas spēcīgākajām pusēm, Stojanovičs atgādināja par uzmanības nezaudēšanu Latvijas komandas rindās, kas būs viens no svarīgākajiem momentiem visā spēlē. "Izraēlai ir specifiskas izvietojums, bet viņi to var mainīt. Dažreiz nosēžas zemu aizsardzībā un gaida pretuzbrukumus, bet tad ātri pārkārtojas no aizsardzības uz uzbrūkošo futbolu. Mums jābūt disciplīnētiem, nedrīkst zaudēt uzmanību, jāizpilda savi uzdevumi un izvietojums, ko šajās dienās mācījāmies. Šajā līmenī komandas pretiniekus var sodīt uzreiz nekavējoties," atgādina Stojanovičs.

Latvijas izlase pēc spēles ar Izraēlu nākamo maču aizvadīs 10. jūnijā mājās pret Slovēniju. Savukārt izraēla pēc Rīgas dosies uz Varšavu, kur 10. jūnijā tiksies ar Poliju.

Latvijas izlases kandidātu saraksts:

vārtsargi - Andris Vaņins ("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Kaspars Ikstens (RFS);

aizsargi - Raivis Jurkovskis ("Liepāja"), Roberts Savaļnieks, Vitālijs Jagodinskis, Aleksandrs Solovjovs (visi - RFS), Kaspars Dubra (Pavlodaras "Irtiš", Kazahstāna), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice), Antonijs Černomordijs ("Riga"), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija);

pussargi - Oļegs Laizāns, Ritvars Rugins (abi - "Riga"), Kristers Tobers, Mārtiņš Ķigurs, Jānis Ikaunieks (visi - "Liepāja"), Daniels Ontužāns (Minhenes "Bayern", Vācija), Andrejs Cigaņiks (Leuvardenas "Cambuur", Nīderlande);

uzbrucēji - Artūrs Karašausks ("Riga"), Deniss Rakels ("Pafos", Kipra), Dāvis Ikaunieks ("Jablonec", Čehija), Vladimirs Kamešs (Habarovskas SKA, Krievija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Vladislavs Gutkovskis (Ņidzicas "Termalica", Polija), Valērijs Šabala (Belsko-Bjalas "Podbeskidzie", Polija).

Izraēlas izlases sastāvs:

Vārtsargi: Ariels Harušs ("Hapoel Be'er Sheva", Izraēla), Ofirs Marciano ("Hibernian", Skotija), Joavs Gerafi ("Ashdod", Izraēla);

Aizsargi: Šerans Jeini un Eli Dasa ("Maccabi Tel Aviv", Izraēla), Loai Taha un Hatems Abdelhameds ("Hapoel Be'er Sheva", Izraēla), Omri Ben Harušs ("Lokeren", Beļģija), Talebs Tavatha ("Eintracht Frankfurt", Vācija), Orels Dgani ("Hapoel Tel Aviv", Izraēla), Ajids Habši ("Maccabi Haifa", Izraēla);

Pussargi: Dors Perecs, Dans Glazers un Jonatans Kohens ("Maccabi Tel Aviv", Izraēla), Bibrass Natkho ("Olympiacos", Grieķija), Erans Zahavi ("Guangzhou R&F", Ķīna), Berams Kajals ("Brighton & Hove Albion", Anglija), Almogs Kohens ("Ingolstadt 04", Vācija), Nirs Bittons ("Celtic", Skotija);

Uzbrucēji: Bens Sahars ("Hapoel Be'er Sheva", Izraēla), Dia Saba ("Guangzhou R&F", Ķīna), Manors Solomons ("Shakthar Donetsk", Ukraina), Alons Turgemans ("Austria Wien", Austrija)